Ferrari, la 296 si evolve ed è più divertente che mai: ecco la versione Speciale

Aggiungere 50 Cavalli, togliere 60 kg e aumentare il carico aerodinamico del 20%. È l’equazione studiata dagli ingegneri di Maranello che ha dato come risultato lei, la Ferrari 296 Speciale. Sviluppata sulla base della 296 GTB, è una vettura nata per divertire e per emozionare chi la guida. 880 Cavalli la potenza complessiva del sistema ibrido plug-in scaricata a terra sulle ruote posteriori. Un record per la casa di Maranello. Una macchina alleggerita, una dieta importante, grazie all’utilizzo di materiale superleggeri come fibra di carbonio e leghe di titanio. Il rapporto peso potenza, da record anche questo, è sceso così a 1,6 kg per cavallo. Una Ferrari che promette un livello assoluto di guida grazie all'aumento del carico aerodinamico pari al 20%. Agile, ma ben piantata all'asfalto.