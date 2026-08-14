Clamoroso Lazio, sospeso il trasferimento di Frattesi: la Lega non ha dato l'ok

Clamorosa frenata nella trattativa tra Inter e Lazio per Davide Frattesi. Il centrocampista azzurro avrebbe dovuto lasciare Milano stamattina, ma la Lega non ha dato l'ok al trasferimento e al momento l'operazione è sospesa. Frattesi è ancora ad Appiano e aspetta, ma al momento è tutto fermo: nessun volo in mattinata.