Clamoroso Lazio, sospeso il trasferimento di Frattesi: la Lega non ha dato l'ok

Clamorosa frenata nella trattativa tra Inter e Lazio per Davide Frattesi. Il centrocampista azzurro avrebbe dovuto lasciare Milano stamattina, ma la Lega non ha dato l'ok al trasferimento e al momento l'operazione è sospesa. Frattesi è ancora ad Appiano e aspetta, ma al momento è tutto fermo: nessun volo in mattinata.
Il nodo della questione è di natura burocratica, uno stop automatico, non legato alla Lega Serie A, che i due club stanno provando a risolvere: i biancocelesti, infatti, hanno l'obbligo del mercato a saldo zero e l'operazione in prestito con obbligo è di fatto un acquisto a titolo definitivo. Le due società dovranno quindi perfezionare la formula, è una situazione simile a quella Giovane-Napoli.
I dettagli dell'accordo
L'accordo era definito e il via allo scambio di documenti per il centrocampista arrivato, 1 milione di prestito e 14 di diritto di riscatto. L’obbligo di riscatto è legato a presenze e posizionamento in classifica della Lazio. Confermato anche il 50% sulla plusvalenza della futura rivendita. Ma adesso è tutto fermo, in attesa di sviluppi.