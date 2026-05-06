Ferrari a caccia del riscatto a Spa, Giovinazzi: "Determinati e concentrati"
Fuoco: "Il weekend non sarà per nulla facile"
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Il mondiale Endurance torna in pista nel weekend. Sabato si corre la 6 ore di Spa e Ferrari va a caccia del riscatto. Le due 449P hanno nel mirino la Toyota che a Imola è tornata sul gradino più alto del podio sorprendendo proprio le rosse. A Maranello c’è tanta voglia di rivincita: lo scorso anno fu doppietta con la 51 davanti alla 50. Le due hypercar campioni del mondo in carica sono ancora molto competitive, anche se la decisione dell’organizzazione di non rendere più noto il balance of performance complica di molto la chiave di lettura alla vigilia della prima giornata di prove libere. Le previsioni comunque parlano di uno scontro tra la casa italiana e i giapponesi forti della nuova TR010 hybrid completamente rivoluzionata. Non mancheranno i terzi incomodi come Alpine in grande spolvero, ma attenzione anche a Cadillac e Bmw.
LE DICHIARAZIONI DEI PILOTI FERRARI
Antonio Fuoco: "Arriviamo a Spa con l’obiettivo di fare del nostro meglio, come di consueto, su una pista alla quale la nostra vettura si è sempre adattata molto bene, e dove lo scorso anno abbiamo ottenuto sia la vittoria sia la pole position e, nel complesso, abbiamo dimostrato una notevole competitività con le nostre 499P. Sappiamo che il weekend non sarà per nulla facile, a maggior ragione dopo aver visto come a Imola, all’esordio della stagione, i nostri avversari abbiano dimostrato di aver fatto progressi. La variabile meteo potrà rimescolare le carte e dovremo essere bravi a fare tutto al meglio anche in situazioni in evoluzione".
Miguel Molina: "A Imola la Ferrari è stata protagonista di un weekend molto buono e siamo riusciti a ottenere un secondo e un sesto posto. Ora torniamo in azione su un circuito che mi piace moltissimo e dove in passato abbiamo sempre mostrato il grande potenziale della nostra 499P. Spa è una gara che ha un peso specifico particolare anche per il fatto che è l’ultimo round prima del più importante, la 24 Ore di Le Mans. Lotteremo e faremo del nostro meglio per provare a conquistare il miglior piazzamento possibile in Belgio".
Nicklas Nielsen: "Nel 2025 e negli anni precedenti la nostra 499P si è sempre adattata bene al circuito di Spa-Francorchamps, dimostrandosi competitiva in ogni situazione, sia con pista asciutta sia con asfalto bagnato, una condizione quest’ultima molto comune in Belgio considerato il meteo che spesso cambia rapidamente. Partiamo da questa base, consapevoli però che la 6 Ore di Spa 2026 sarà una gara dove le insidie e le difficoltà non mancheranno: per ambire a un buon risultato dovremo fare davvero bene in ogni aspetto. A Imola tre settimane fa abbiamo concluso al sesto posto, con la 499P numero 50, perdendo l’opportunità di fare un numero maggiore di punti: sappiamo che in questo campionato ogni gara è fondamentale per la classifica quindi torniamo in azione determinati a fare meglio".
Alessandro Pier Guidi: "Sul tracciato belga, sin dal primo anno di competizione con la 499P, abbiamo dimostrato di poterci esprimere a un ottimo livello. Personalmente apprezzo molto Spa, una pista dove nel corso degli anni ho raccolto molte soddisfazioni. Approcciamo il secondo round della stagione 2026 con la consapevolezza che dovremo fare tutto al meglio per poter ambire a un risultato importante: con molta probabilità sarà difficilissimo ripetere i risultati brillanti di un anno fa, quando lasciammo il Belgio con la terza vittoria consecutiva per la Ferrari, la pole position e le 499P classificatesi ai primi tre posti in qualifica. L’incognita-meteo, con la possibilità che possa piovere come succede di frequente a Spa, potrebbe venirci incontro nell’esprimere al meglio il nostro potenziale".
James Calado: "Scendiamo in pista con l’obiettivo di fare tutto al meglio, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi. Mi aspetto una 6 Ore di Spa difficile e un intero fine settimana che potrebbe essere più complesso rispetto a quello indimenticabile del 2025. In ogni caso, dopo il secondo posto a Imola, l’ambizione è raccogliere il maggior numero di punti anche in Belgio".
Antonio Giovinazzi: "È sempre bello tornare a Spa per gareggiare su una pista tra le più difficili e divertenti al mondo. Affrontiamo il secondo impegno stagionale con il morale alto dopo aver concluso con un ottimo secondo posto e la pole position il primo round a Imola. Dovremo essere determinati e concentrati per fare tutto al meglio, dal primo giro nelle prove libere sino all’ultimo chilometro della corsa, perché solo in questo modo avremo chance per cercare di conquistare un buon risultato su un tracciato dove, un anno fa, avevamo concluso un fine settimana indimenticabile per la Ferrari".
Antonello Coletta: "Dopo il primo round a Imola, del quale siamo contenti di quanto abbiamo dimostrato come squadra e della competitività della nostra 499P, concludendo una gara perfetta con la 51 e caratterizzata da un solo errore con la 50, torniamo in azione a Spa con l’obiettivo di estrarre il massimo del potenziale delle nostre vetture. Il tracciato belga è una pista dove la 499P ha dimostrato di sapersi adattare al meglio e di essere veloce sin dal debutto agonistico, e dove siamo stati in grado di raccogliere risultati importanti nelle scorse stagioni, in particolare la vittoria e la tripletta in qualifica nel 2025. Ci presentiamo in Belgio quindi con la fiducia di poter confermare la nostra competitività e con l’obiettivo di eseguire tutto al meglio come squadra".