Ferrari a caccia del riscatto a Spa, Giovinazzi: "Determinati e concentrati"

Miguel Molina: "A Imola la Ferrari è stata protagonista di un weekend molto buono e siamo riusciti a ottenere un secondo e un sesto posto. Ora torniamo in azione su un circuito che mi piace moltissimo e dove in passato abbiamo sempre mostrato il grande potenziale della nostra 499P. Spa è una gara che ha un peso specifico particolare anche per il fatto che è l’ultimo round prima del più importante, la 24 Ore di Le Mans. Lotteremo e faremo del nostro meglio per provare a conquistare il miglior piazzamento possibile in Belgio".