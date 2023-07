Ferrari 340 MM, dal trionfo a Poltu Quatu al GP di F1 di Monza

© ufficio-stampa

Dal trionfo al Poltu Quatu Classic al GP di F1 di Monza. La Ferrari 340 MM, Best of show al concorso d’eleganza in Sardegna, porterà Carlos Sainz in parata al Gran Premio di Monza il 3 settembre prossimo. La 340 MM del 1953, esemplare unico di Scaglietti, vincitrice della 1000 miglia di quell'anno e in passato guidata da Alberto Ascari, sfilerà con a bordo il numero 55 spagnolo per la drivers parade.