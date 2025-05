Trento, Galbiati: "La risposta della squadra è stata ottima"

Tra i microfoni di DAZN e quelli della sala stampa della Fruit Village Arena, Paolo Galbiati (coach Dolomiti Energia Trentino) ha così commentato la vittoria dei suoi a Napoli (89-114): "Parto facendo i complimenti a Napoli: riuscire a conquistare la salvezza dopo una partenza da 0-11 è stata un'impresa. Per quanto riguarda la partita, siamo partiti bene, poi con le rotazioni abbiamo perso un po' di aggressività e loro sono riusciti a trovare delle triple che gli hanno dato energia. Siamo comunque usciti bene dal timeout e abbiamo chiuso in maniera eccellente il secondo quarto. All'intervallo ho chiesto ai ragazzi di alzare il livello difensivo, e la risposta è stata ottima: abbiamo fatto un grande lavoro su Pullen, Pangos e Green, anche se ci è sfuggito qualche canestro. In attacco siamo riusciti a correre, muovendo bene la palla. È stata una partita combattuta per 18'. Cosa devo dire ora alla mia squadra in vista dei playoff? Quello che diciamo dal giorno 0. Dobbiamo andare in campo per dare tutto, senza rimorsi e facendo girare la palla in attacco. Poi se si fa canestro, meglio ancora".