Poltu Quatu Classic, la regina è la Ferrari 340 Mille Miglia

L'EVENTO

Il concorso d'eleganza più glamour dell'anno

© Guido Bissattini Sole, mare e auto da sogno: questi gli ingredienti dell'evento motoristico più cool della stagione. Anche quest'anno il Poltu Quatu Classic, giunto all'ottava edizione sempre al Grand Hotel, non ha tradito le attese. Un mix da sogno fondato da Simone Bertolero che ha portato freschezza nell'ambiente della auto classiche. Un concorso d'eleganza pop e glamour che ha visto i partecipanti diversi a bordo delle loro vetture per quattro giorni alternandosi tra parate e bagni in spiaggia.

Macchine da sogno e il primo premio (Best of Show) è andato alla Ferrari 340 Mille Miglia del 1953 di Roberto Crippa assegnato durante la cena di galà con il consueto show. Giuria di grande livello composta tra gli altri da Valentino Balboni, storico collaudatore Lamborghini; Davide Cironi, fondatore di Drive Experience e Alberto Scuro, presidente ASI.

Grande protagonista della kermesse in terra sarda anche Gianluca Lapadula. L'attaccante del Cagliari si è presentato a bordo della sua Ferrari Testarossa nera e ha vinto il premio dell'auto più iconica. Macchina identica a quella che usava Diego Armando Maradona per le vie di Napoli.

"MAKE LA VITA DOLCE AGAIN", lo slogan del concorso che si è svolto anche tra il piccolo borgo di San Pantaleo e aperitivi alla Riva Lounge di Porto Cervo e al famoso locale Phi Beahc.

I VINCITORI

Best of show— Ferrari 340 Mille Miglia (1953) di Roberto Crippa

Classe La Dolce Vita — Lancia Flaminia GT Convertible Touring (1967) di Luigino Tommasin

Classe Peace & Love — Matra 530 LX (1972) di Christopher Michaelsen

Classe Sex On The Beach - Gatto Puma Dune Buggy (1976) di Paolo Bertolero

Classe Ferrari Tribute To Le Mans 2023 — Ferrari 365 GTB/4 Daytona (1970) di Edoardo Schön

Classe Porsche 75th Anniversary - Porsche 911 Turbo (1980) di Frankie Unanue

Classe SUPERCAR — Bizzarrini 5300 America (1968) di Philippe Olczyk

Classe Rally Queen — Lancia 037 Prototipo (1981) di Gian Mario Francone

Classe Something Special — Kimera EVO37 Martini (2022) di Miki Biasion

FIVA Best Preserved Car — Porsche 356 Speedster (1953) di Tomer Zehavi

Premio ASI — Alfa Romeo 6C 2300 Mille Miglia Berlinetta Touring (1936) di Stefano Valente

Premio Registro Fiat — Fiat 522 Roadster Viotti (1931) di Marzio Villa

Premio MAUTO Auto più iconica - Ferrari Testarossa (1991) di Gianluca Lapadula

Pirelli Rally Queen Award - Lancia Rally 037 Martini (1982) di Rocco Falcone

Premio Riva La Dolce Vita - Lancia Aurelia B24S (1956) di Franco Como

Premio DONNAFUGATA x DOLCE & GABBANA Fashion Car— Mercedes-Benz 250 SL (1967) di Geronimo La Russa

Premio Gin Engine — Lamborghini Aventador SVJ (2019) di Marco Palmiere

Premio Morgan Best Driver — Lancia Delta Evoluzione ex Carlos Sainz (1993) di Raul Marchisio

Premio Larusmiani Auto più glamour — Ferrari F40 (1990) di Amin Siala

Premio GoodWool — RUF Bergmeister (2022) di Alois Ruf

Premio Young Generation — Fiat 124 Abarth Rally (1973) di Thomas Francone

Premio Riva Cinematography - Range Rover Octopussy Edition (1983) di Dario Gianni

Premio Riva Cinematography - 2021 Meyers Manx dune buggy di Hagop Kalaidjian

Premio DONNAFUGATA Supercar — Maserati MC20 (2023) di Marco Utili

Premio DONNAFUGATA Supercar - McLaren 720S (2017) di Nico Ziella

Ferrari Tribute to Le Mans by Larusmiani — Ferrari 365 GTB/4 Daytona (1971) di Ugo Gussalli Beretta

Ferrari Art Tribute to Le Mans by Enrique Napp — Ferrari 340 Mille Miglia (1953) di Roberto Crippa