Ciclismo, l'impegnativa Tuscany Extreme torna l'8 giugno

Centoventisette chilometri di salite impegnative, discese mozzafiato, cronoscalate e paesaggi che raccontano l'anima della Toscana nord-occidentale: torna la "Tuscany Extreme", la ciclo-escursione su strada affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana e riservata ad amatori italiani e stranieri. L'edizione di quest'anno, in programma domenica 8 giugno, propone un percorso completamente rinnovato, capace di coniugare la sfida sportiva con la scoperta del territorio, in un evento che ha assunto negli anni un forte valore identitario, culturale e turistico. Il tracciato si snoda tra alcune delle località più affascinanti e meno note della Toscana: da Bagni di Lucca a Castelnuovo di Garfagnana, dal Passo dell'Abetone a San Pellegrino in Alpe, passando per borghi come Vergemoli, Gallicano, Pieve Fosciana, Coreglia Antelminelli, Frassinoro, Fiumalbo, Piteglio, Abetone Cutigliano. La salita a San Pellegrino, da sempre simbolo della "Extreme", è una delle più dure dell'intero tragitto, mentre le novità di questa edizione includono la scalata a Vergemoli da Gallicano, la deviazione a Monteperpoli verso Castelnuovo, e la spettacolare cronoscalata finale Palleggio-San Cassiano. La manifestazione rappresenta un punto di riferimento per il cicloturismo sportivo toscano. Non solo per l'alto livello tecnico del percorso, ma anche per il modo in cui riesce a valorizzare il patrimonio naturale e paesaggistico delle cosiddette aree interne, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e alla promozione di una mobilità dolce.