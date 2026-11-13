Aston Martin va nello spazio per i 50 anni di Star Wars

Il rapporto tra Aston Martin e l'industria del cinema si rifà a un unico, grande nome: James Bond. 007, la spia più famosa e affascinante del mondo ha sempre avuto una sportiva del marchio di Gaydon ad accompagnarlo durante le sue avventure per salvare il mondo (che per Ian Fleming coincide con l'Inghilterra). Su chi sarà il prossimo agente segreto non si hanno ancora certezze e, nell'attesa, Aston Martin ha deciso di farsi un giro nello spazio.

Strana collaborazione

Non letteralmente, la NASA non ha chiesto aiuto al team di Formula 1. Il marchio di supercar ha stretto un accordo di collaborazione con Disney per i 50 anni di Star Wars. La saga creata dall'immaginazione di George Lucas avrà Aston Martin al suo fianco durante le celebrazioni. "Star Wars dimostra la straordinaria forza del design e della narrazione nel far sognare intere generazioni in tutto il mondo", ha dichiarato Finbar McFall, Direttore marketing del marchio inglese.

Forse una super sportiva?

I dettagli non sono stati resi noti ed è difficile ipotizzare qualcosa: Star Wars e Aston Martin non hanno mai avuto alcun rapporto. E come potrebbero, le supercar c'azzeccano poco con le navicelle spaziali. A meno che, la casa inglese non stia preparando un inedito modello ispirato a una delle navi da guerra comparse nei film. Nel 2024 il marchio ha registrato il nome "Venator", in riferimento allo Star-Destroyer apparso nel film "La vendetta dei Sith" del 2005. Sarà davvero un'automobile dalle prestazioni "spaziali" il risultato di questa collaborazione? Oppure vedremo soltanto l'ennesimo allestimento speciale?