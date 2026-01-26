F1, il film è candidato agli Oscar

F1: Il Film entra ufficialmente nella stagione dei premi con quattro nomination agli Oscar, compresa quella più ambita per il Miglior Film. La pellicola dedicata al mondo della Formula 1, uscito nelle sale lo scorso 27 giugno, concorre anche per Miglior Sonoro, Migliori Effetti Visivi e Miglior Montaggio, confermando un successo che va oltre il botteghino.

In lista

Protagonista Brad Pitt nei panni di Sonny Hayes, ex pilota che torna in Formula 1 per aiutare una scuderia in difficoltà. Il racconto è costruito sul confronto generazionale e sulla pressione estrema del Circus. Al suo fianco Damson Idris, che interpreta il giovane compagno di squadra Joshua Pierce, e Javier Bardem nel ruolo del team principal.

Un successo

Diretto da Joseph Kosinski e prodotto da Jerry Bruckheimer insieme allo stesso Pitt e a Lewis Hamilton, il film ha potuto contare su un accesso senza precedenti al mondo della Formula 1, con riprese effettuate direttamente durante i weekend di gara e su diversi circuiti del calendario. Una scelta che ha contribuito in modo decisivo all’impatto visivo e sonoro della pellicola, premiata anche dal pubblico incassando 631 milioni di dollari a livello globale, diventando uno dei maggiori successi cinematografici del 2025.