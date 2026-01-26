Spettacoli

F1, il film è candidato agli Oscar

Il campione d'incassi sorprende Hollywood e porta le corse tra i protagonisti della notte più importante del cinema

di Redazione Drive Up
26 Gen 2026 - 07:59
F1: Il Film entra ufficialmente nella stagione dei premi con quattro nomination agli Oscar, compresa quella più ambita per il Miglior Film. La pellicola dedicata al mondo della Formula 1, uscito nelle sale lo scorso 27 giugno, concorre anche per Miglior Sonoro, Migliori Effetti Visivi e Miglior Montaggio, confermando un successo che va oltre il botteghino.
Protagonista Brad Pitt nei panni di Sonny Hayes, ex pilota che torna in Formula 1 per aiutare una scuderia in difficoltà. Il racconto è costruito sul confronto generazionale e sulla pressione estrema del Circus. Al suo fianco Damson Idris, che interpreta il giovane compagno di squadra Joshua Pierce, e Javier Bardem nel ruolo del team principal.
Diretto da Joseph Kosinski e prodotto da Jerry Bruckheimer insieme allo stesso Pitt e a Lewis Hamilton, il film ha potuto contare su un accesso senza precedenti al mondo della Formula 1, con riprese effettuate direttamente durante i weekend di gara e su diversi circuiti del calendario. Una scelta che ha contribuito in modo decisivo all’impatto visivo e sonoro della pellicola, premiata anche dal pubblico incassando 631 milioni di dollari a livello globale, diventando uno dei maggiori successi cinematografici del 2025.

