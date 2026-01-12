Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Mercato

Europa e Cina trovano l'accordo sulle e-car

Criteri Wto e non discriminazione: Bruxelles pubblica le linee guida, Pechino parla di passo avanti nel dialogo

di Redazione Drive Up
12 Gen 2026 - 11:56
© Getty Images

© Getty Images

Pechino annuncia una svolta nei negoziati con Bruxelles sui dazi alle auto elettriche cinesi. La Commissione europea ha pubblicato un documento di orientamento che definisce le modalità con cui i produttori di veicoli elettrici a batteria made in China possono presentare impegni sui prezzi, ribadendo il rispetto del principio di non discriminazione e delle regole dell’Organizzazione mondiale del commercio.
Per la cina è ok
La Cina accoglie positivamente la mossa, sottolineando che l’Ue si è impegnata a valutazioni obiettive e imparziali, in linea con lo spirito di dialogo emerso nelle consultazioni bilaterali. Il testo chiarisce i criteri applicabili alle offerte alternative ai dazi compensativi, indicando elementi come il prezzo minimo all’importazione, i canali di vendita e i possibili investimenti futuri nell’Unione.
Nuove opportunità
L’iniziativa arriva dopo la conclusione, il 29 ottobre 2024, dell’indagine anti-sovvenzioni che ha portato all’introduzione di dazi definitivi tra il 7,8% e il 35,3%. Parallelamente, Bruxelles e Pechino hanno continuato a esplorare soluzioni compatibili con il Wto, aprendo ora a un possibile compromesso per ridurre le tensioni commerciali sul mercato delle auto elettriche.

Ti potrebbe interessare

europa
cina
e-car

Ultimi video

01:40
Venturi va sulla Luna

Venturi va sulla Luna

01:24
Dakar 7^ tappa, vince Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

Dakar 7^ tappa, vincono Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

00:58
Dakar, giornata di riposo

Dakar, giornata di riposo

00:13
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

02:05
Svelata la nuova Peugeot 408

Svelata la nuova Peugeot 408

01:49
Gymkhana "Aussie Shred"

Gymkhana "Aussie Shred"

01:43
Domani torna la Formula E

Domani torna la Formula E

01:35
Dakar 2026, la sesta tappa

Dakar 2026, la sesta tappa

01:30
Dakar, Guthrie e Bonavides vincono"la tappa 5

Dakar, Guthrie e Bonavides vincono la tappa 5

00:16
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

02:03
Dakar 2026, la quinta tappa

Dakar 2026, la quinta tappa

01:41
Kia e Federazione Italiana Golf

Kia e Federazione Italiana Golf

01:50
Jeep, marchio globale

Jeep, marchio globale

01:19
RULLO DAKAR SRV

DAKAR LA QUARTA TAPPA

01:47
Dakar 2026, la quarta tappa

Dakar 2026, la quarta tappa

01:40
Venturi va sulla Luna

Venturi va sulla Luna

I più visti di Drive Up

La Ferrari FF di Lapo Elkann con interni in stoffa

Quando CR7 si schiantò con la Ferrari e andò comunque ad allenarsi

La Ferrari in stoffa di Lapo Elkann all'asta

Dakar 7^ tappa, vince Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

Dakar 7^ tappa, vincono Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

Alfa Romeo e Luna Rossa assieme: nasce una Giulia speciale

Dagli USA arriva il Tank urbano da 1.000 CV

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:00
Al via udienza Zappi, n.1 arbitri al tribunale nazionale Figc
13:00
Roma, scatto per il gioiellino Robinio Vaz: intesa vicina con l'OM per 25 milioni
12:40
Coppa Italia, il tabellone degli ottavi e i possibili incroci ai quarti
12:38
Coppa Italia: martedì l'ottavo tra Roma e Torino in diretta su Italia 1 e in streaming
12:37
Australian Open: Bronzetti avanti nelle qualificazioni, out Brancaccio e Rosatello