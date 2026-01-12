Europa e Cina trovano l'accordo sulle e-car

Criteri Wto e non discriminazione: Bruxelles pubblica le linee guida, Pechino parla di passo avanti nel dialogodi Redazione Drive Up
© Getty Images
Pechino annuncia una svolta nei negoziati con Bruxelles sui dazi alle auto elettriche cinesi. La Commissione europea ha pubblicato un documento di orientamento che definisce le modalità con cui i produttori di veicoli elettrici a batteria made in China possono presentare impegni sui prezzi, ribadendo il rispetto del principio di non discriminazione e delle regole dell’Organizzazione mondiale del commercio.
Per la cina è ok
La Cina accoglie positivamente la mossa, sottolineando che l’Ue si è impegnata a valutazioni obiettive e imparziali, in linea con lo spirito di dialogo emerso nelle consultazioni bilaterali. Il testo chiarisce i criteri applicabili alle offerte alternative ai dazi compensativi, indicando elementi come il prezzo minimo all’importazione, i canali di vendita e i possibili investimenti futuri nell’Unione.
Nuove opportunità
L’iniziativa arriva dopo la conclusione, il 29 ottobre 2024, dell’indagine anti-sovvenzioni che ha portato all’introduzione di dazi definitivi tra il 7,8% e il 35,3%. Parallelamente, Bruxelles e Pechino hanno continuato a esplorare soluzioni compatibili con il Wto, aprendo ora a un possibile compromesso per ridurre le tensioni commerciali sul mercato delle auto elettriche.