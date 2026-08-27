Strategie

Entro il 2030 il 60% delle Hyundai sarà elettrico e ibrido

Il Gruppo coreano intende raggiungere l'obiettivo entro la fine del decennio, continuando a sviluppare nuovi motori a combustione

di Redazione Drive Up
27 Ago 2026 - 09:20
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© Ufficio Stampa

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C'è chi ci crede un po' di più e chi un po' di meno. Sta di fatto che l'automobile elettrica è una realtà con cui fare i conti (e che ha conseguenze sui conti, quelli aziendali) e Hyundai sembra avere le idee chiare a riguardo. Il gruppo coreano intende raggiungere le 5,5 milioni di unità vendute nel mondo (quota del 6%) entro il 2030. Il 60% di queste dovrà essere elettrificata.
A tutto elettrico
La nuova strategia industriale lascerà dunque ampio spazio alle elettriche. Hyundai intende quasi quadruplicarne le vendite, toccando quota 420 mila unità in Europa, ma come intende farlo? Nel piano presentato agli investitori è stato confermato l'arrivo di ben 100 novità entro la fine del decennio, 41 delle quali destinate al mercato europeo (tra modelli inediti e aggiornamenti). Sono tante e comprenderanno cinque nuovi SUV in vari segmenti di cui ancora non si sa nulla.
Ma il termico resta
Non si tratta comunque di una visione sbilanciata verso un'unica soluzione, tant'è che Hyundai continuerà a investire sui motori a combustione. Sempre per l'Europa è stata confermata una nuova generazione della compatta i20, in arrivo entro la fine del 2027. Dovrebbe proporre un nuovo stile (basato sul linguaggio Art of Steel) e motorizzazioni ad alta efficienza - speriamo anche sportive. L'ibrido riceverà un'evoluzione con la tecnologia range extender che debutterà su Santa Fe per il mercato USA. Il suo arrivo in Europa è ancora da confermare.

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