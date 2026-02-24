Boxe: Mayweather e Pacquiao tornano sul ring, nuova sfida a settembre

24 Feb 2026 - 10:15

L'americano Floyd Mayweather e il filippino Manny Pacquiao, due leggende del pugilato, si affronteranno di nuovo in un match professionistico il 19 settembre a Las Vegas. Mayweather (48 anni), aveva annunciato venerdì di tornare sul ring mentre Pacquiao (47 anni) era tornato sui ring già l'anno scorso. I due ex campioni del mondo si erano affrontati nel maggio 2015, già a Las Vegas, per un successo dell'americano, rimasto imbattuto per tutta la sua carriera. "Io e Floyd abbiamo offerto al mondo quello che sembra essere il più grande scontro nella storia della boxe. I tifosi hanno aspettato abbastanza, meritano questa rivincita", ha detto Pacquiao, citato in un comunicato. Due dei più grandi nomi del pugilato, Mayweather e Pacquiao si erano affrontati nel 2015 durante la "sfida del secolo", che aveva generato entrate record, senza che lo spettacolo sportivo fosse all'altezza. Mayweather (50 combattimenti e altrettante vittorie), che martedì festeggerà i suoi 49 anni, si era ritirato nel 2017. In particolare, ha previsto nella primavera del 2026 un incontro non professionale contro un'altra leggenda della boxe, il suo connazionale Mike Tyson. Pacquiao (62 vittorie, 8 sconfitte, 3 pareggi) è tornato sui ring per un incontro professionistico lo scorso luglio a 46 anni, con un pareggio contro l'americano Mario Barrios.

Ultimi video

00:46
DICH VITTOZZI su gara 15/2 DICH

Vittozzi: "Non mi aspettavo di vincere, volevo solo godermi al meglio l'Olimpiade in casa"

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

02:45

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

01:38
Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

01:13
costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

01:59
Big match a Perugia

Big match a Perugia

00:59
DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

00:30
MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

01:10
DICH VITTOZZI su anno difficile e Brignone 15/2 DICH

Vittozzi: "Ho appena visto la Brignone, le ho detto: per incontrarti dovevo vincere anch'io"

00:46
DICH VITTOZZI su gara 15/2 DICH

Vittozzi: "Non mi aspettavo di vincere, volevo solo godermi al meglio l'Olimpiade in casa"

I più visti di Altri Sport

DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
10:53
Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, Martìn-Granizo: "Quando mi dicono: peccato che sei zoppa..."
10:15
Boxe: Mayweather e Pacquiao tornano sul ring, nuova sfida a settembre
09:30
Nba: i risultati della notte, colpo Spurs a Detroit
17:12
Vonn dimessa da ospedale: "Ho rischiato di perdere una gamba, le ossa guariranno in un anno"
15:31
Biathlon, il saluto di Dorothea Wierer: "Lungo viaggio, grazie a tutti"