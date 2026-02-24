Boxe: Mayweather e Pacquiao tornano sul ring, nuova sfida a settembre

L'americano Floyd Mayweather e il filippino Manny Pacquiao, due leggende del pugilato, si affronteranno di nuovo in un match professionistico il 19 settembre a Las Vegas. Mayweather (48 anni), aveva annunciato venerdì di tornare sul ring mentre Pacquiao (47 anni) era tornato sui ring già l'anno scorso. I due ex campioni del mondo si erano affrontati nel maggio 2015, già a Las Vegas, per un successo dell'americano, rimasto imbattuto per tutta la sua carriera. "Io e Floyd abbiamo offerto al mondo quello che sembra essere il più grande scontro nella storia della boxe. I tifosi hanno aspettato abbastanza, meritano questa rivincita", ha detto Pacquiao, citato in un comunicato. Due dei più grandi nomi del pugilato, Mayweather e Pacquiao si erano affrontati nel 2015 durante la "sfida del secolo", che aveva generato entrate record, senza che lo spettacolo sportivo fosse all'altezza. Mayweather (50 combattimenti e altrettante vittorie), che martedì festeggerà i suoi 49 anni, si era ritirato nel 2017. In particolare, ha previsto nella primavera del 2026 un incontro non professionale contro un'altra leggenda della boxe, il suo connazionale Mike Tyson. Pacquiao (62 vittorie, 8 sconfitte, 3 pareggi) è tornato sui ring per un incontro professionistico lo scorso luglio a 46 anni, con un pareggio contro l'americano Mario Barrios.