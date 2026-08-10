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Ed Sheeran, che combini? Multato perché senza assicurazione

Tra incidenti d'acqua e cavilli legali, la DB5 del cantante finisce sotto la lente della giustizia britannica per un'incredibile disattenzione

di Redazione Drive Up
10 Ago 2026 - 14:44
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© Ufficio Stampa

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Prendi l'icona britannica per eccellenza — la Aston Martin DB5 di James Bond —, affidala a un'officina specializzata per trasformarla in una controversa "classica" a batterie, e lascia che la burocrazia del Regno Unito faccia il resto. Il risultato è la nuova disavventura che vede protagonista Ed Sheeran, finito nell'ingranaggio della giustizia britannica per una banale ma costosa svista assicurativa.
Che guaio
Il Tribunale di Bradford ha condannato il cantautore al pagamento di un totale di circa 1.200 euro (divisi tra 666 sterline di multa, spese processuali e contributi al fondo per le vittime della strada). Il motivo? La sua DB5 del 1966 non risultava coperta da regolare polizza assicurativa nel dicembre del 2025. Una contestazione formale impeccabile da parte della DVLA, se non fosse per un piccolo dettaglio: l'auto, dal 2021, giace smontata e del tutto inoperabile all'interno dei locali dell'Aston Workshop nella contea di Durham.
Cosa è successo
L'artista, che non ha mai avuto la disponibilità fisica della vettura negli ultimi cinque anni, ha spiegato in una lettera al giudice la propria buona fede, convinto che la polizza road risk e la custodia dell'officina coprissero l'intero iter del restauro. Tra le pieghe del diritto britannico, la responsabilità dell'obbligo assicurativo resta tuttavia in capo al proprietario registrato, a meno che non si certifichi ufficialmente la messa in riposo del veicolo tramite la procedura SORN (puntualmente inoltrata dopo la notifica).

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