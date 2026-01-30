Sci, Coppa del Mondo: discesa Crans-Montana, caduta per Lindsey Vonn

30 Gen 2026 - 10:44

La campionessa americana Lindsey Vonn è caduta immediatamente dopo il via della discesa di cdm di Crans-Montana dopo essere atterrata male in un salto. L'americana è finita nelle reti di protezione. Gli sci non le si sono staccati mentre subito sono scattati i soccorsi. In precedenza - Vonn è partita con il pettorale 6 - erano cadute altre due atlete. Vonn si è comunque rialzata toccandosi il ginocchio. Il fondo della pista è a volte ghiacciato ma coperto da un leggero strato di neve.

Ultimi video

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

01:13
MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

01:50
MCH OMAGGIO TRAGEDIA BREMA MCH

L'omaggio del nuoto italiano alle vittime della tragedia di Brema nel 60 anniversario

01:29
Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

01:33
Attesa Sinner e Musetti

Aus Open, che attesa per Sinner e Musetti

02:00
Olimpiade e Triennale

Non solo sport: a Milano la Triennale è da non perdere

01:05
DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

01:10
Franzoni re della Streif

Franzoni re della Streif

01:01
Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

00:55
MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

02:48
DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

01:31
DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

I più visti di Altri Sport

MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

Attesa Sinner e Musetti

Aus Open, che attesa per Sinner e Musetti

MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

DICH SINNER SU FRANZONI DICH

Sinner e la domanda su Franzoni: "Ti ricordi quando gli davi 4 secondi?"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
10:44
Sci, Coppa del Mondo: discesa Crans-Montana, caduta per Lindsey Vonn
17:26
Atletica, tre squalificati per scommesse su gare agli Europei e Mondiali
16:56
Milano Cortina 2026, apre Casa Italia: tre sedi, un unico tema
15:34
Arrampicata sportiva, torna il Red Bull Ivy: quattro tappe e una finale
14:43
Pallanuoto, Europei donne: Setterosa travolge Turchia