Sci, Coppa del Mondo: discesa Crans-Montana, caduta per Lindsey Vonn

La campionessa americana Lindsey Vonn è caduta immediatamente dopo il via della discesa di cdm di Crans-Montana dopo essere atterrata male in un salto. L'americana è finita nelle reti di protezione. Gli sci non le si sono staccati mentre subito sono scattati i soccorsi. In precedenza - Vonn è partita con il pettorale 6 - erano cadute altre due atlete. Vonn si è comunque rialzata toccandosi il ginocchio. Il fondo della pista è a volte ghiacciato ma coperto da un leggero strato di neve.