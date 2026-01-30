Milan, quante multe per i ritardi: il totale fa paura

30 Gen 2026 - 10:33

Per il Milan abitudine decisamente costosa in questa stagione: il vizio di rientrare in campo oltre il tempo limite. Quella che sembrava una semplice disattenzione è diventata una costante pesante per le casse rossonere, con una serie di sanzioni che, tra campionato (65.000 euro) e Coppa Italia (8.000 euro), hanno già raggiunto la cifra di 73.000 euro come calcolato da MilanNews. L’ultimo episodio registrato durante il match contro la Roma ha portato l’ammenda record di 15.000 euro, confermando un trend disciplinare che stona con l’ottimo rendimento tecnico mostrato finora sul rettangolo verde.

milan
multe
ritardi

Ultimi video

02:40
DICH JUAN JESUS GIOCATORE DA NAPOLI-CHELSEA 28/1 DICH

Napoli, Juan Jesus: "Qualificazione persa contro l'Eintracht"

01:09
MCH GOL OLIMPICO NEVES MCH

Ruben Neves segna da calcio d'angolo: che esultanza di Inzaghi

01:02
Ex Serie A nei dilettanti

Douglas Costa e i suoi fratelli: gli ex Serie A che giocano in Serie D

01:46
Callegari: "Inter, occhio a Mourinho e…"

Callegari: "Inter, occhio a Mourinho e…"

00:52
Callegari: "Atalanta, il Dortmund ti ha già fatto male…"

Callegari: "Atalanta, il Dortmund ti ha già fatto male…"

01:52
Callegari: "Juve, Osimhen ma non solo…"

Callegari: "Juve, Osimhen ma non solo…"

01:28
Il 2026 di Pulisic

Pulisic, un 2026 ancora senza reti

01:21
Oggi Bologna-Maccabi

Oggi Bologna-Maccabi

01:35
La Roma di Gasp ad Atene

La Roma di Gasp ad Atene

00:20
Inter-Torino: mercoledì 4 febbraio alle 21.00 su Italia 1

Inter-Torino: mercoledì 4 febbraio alle 21.00 su Italia 1

00:28
I quarti di finale di Coppa Italia

I quarti di finale di Coppa Italia

01:11
DICH MIX BREMER DA MONACO-JUVE 28/1 DICH

Juve,"Bremer: "Volevamo vincere, ma c'era molta stanchezza soprattutto mentale"

02:12
DICH SPALLETTI DA MIX 28/1 DICH

Juve, Spalletti: "Non siamo andati forte come l'occasione meritava"

00:35
DICH CHIVU DA CONFERENZA 28/1 DICH

Inter, Chivu: "Contenti di questa vittoria. Mourinho? Sto pensando a Nicola e alla Cremonese".

02:24
DICH CONTE DA CONFERENZA 28/1 DICH

Napoli, Conte: "Giochiamo sabato alle 18 vorrei sapere di chi è stata la brillante idea"

02:40
DICH JUAN JESUS GIOCATORE DA NAPOLI-CHELSEA 28/1 DICH

Napoli, Juan Jesus: "Qualificazione persa contro l'Eintracht"

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI RISPONDE A CONTE PRE MONACO 27/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Pensavo fosse intelligenza artificiale"

DICH CONTE DA CONFERENZA 28/1 DICH

Napoli, Conte: "Giochiamo sabato alle 18 vorrei sapere di chi è stata la brillante idea"

DICH SPALLETTI EX CAMPIONI D'ITALIA DICH

La dichiarazione di Spalletti che ha fatto infuriare Conte

DICH CHIVU VIGILIA CHAMPIONS 27/1 DICH

Chivu: "Giochiamo contro una squadra in un grande momento e che in casa fa cose importanti"

Verona-Udinese 1-3: gli highlights

Verona-Udinese 1-3: gli highlights

CLIP MN OK MICELI SU FUTURO SPALLETTI E MERCATO JUVENTUS 26/1 SRV

Mercato Juventus: il futuro di Spalletti e… Kolo Muani

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:33
Milan, quante multe per i ritardi: il totale fa paura
23:54
Bologna, Orsolini: "Avevamo assaporato gli ottavi, un po' dispiace"
23:35
Verona, Akpa Akpro recupera per il Cagliari
22:28
Il Lecce ritrova Gaspar per il Torino, ancora out Berisha
21:20
Bari, Longo: "Ci vuole la partita perfetta per far punti con il Palermo"