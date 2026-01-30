Milan, quante multe per i ritardi: il totale fa paura

Per il Milan abitudine decisamente costosa in questa stagione: il vizio di rientrare in campo oltre il tempo limite. Quella che sembrava una semplice disattenzione è diventata una costante pesante per le casse rossonere, con una serie di sanzioni che, tra campionato (65.000 euro) e Coppa Italia (8.000 euro), hanno già raggiunto la cifra di 73.000 euro come calcolato da MilanNews. L’ultimo episodio registrato durante il match contro la Roma ha portato l’ammenda record di 15.000 euro, confermando un trend disciplinare che stona con l’ottimo rendimento tecnico mostrato finora sul rettangolo verde.