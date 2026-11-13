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Dani Pedrosa batte una Formula 1...sul ghiaccio

La sfida Red Bull Ultimate Winter Race ha visto competere una MotoGP, una monoposto, un'auto da rallycross, un camion da competizione e una motoslitta a -17 gradi

di Redazione Drive Up
13 Nov 2026 - 13:13
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© Ufficio Stampa

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Basta mettere in mezzo Red Bull e si può star certi che il risultato non sarà mai banale, scontato o deludente. L'azienda della bibita energetica più famosa al mondo ha pensato all'ennesima sfida estrema mettendo contro una MotoGP, una Formula 1, un'auto da rallycross, un camion da competizione e una motoslitta. Sul ghiaccio a -17 gradi.

Oltre ogni limite
Si chiama Red Bull Ultimate Winter Race e nel nome c'è già tutto. Il luogo scelto per l'evento è il Wisconsin (i laghi Eagle River) dove le temperature, vista la sua vicinanza al Canada, sono già pesantemente sotto lo zero termico. Uno scenario ideale, avranno pensato in Austria, per richiamare cinque professionisti del motorsport e vedere chi va più veloce su ghiaccio e neve. E se pensate che il tracciato abbia favorito il veicolo più adatto alla circostanza, rimarrete sorpresi sapendo chi ha vinto.
La moto è più veloce
Mettere contro strumenti così diversi non è semplice. Per cercare di bilanciare il più possibile la sfida, gli organizzatori hanno studiato un percorso che fosse complesso e non favorisse a priori specifiche tecniche di un veicolo a discapito dell'altro. Varianti, curve, slalom e non solo rettilinei, dove avrebbe sicuramente trionfato chi fosse riuscito ad avere la migliore trazione in condizioni di bassa aderenza. Alla fine ad aver tagliato il traguardo per prima è stata la moto di Dani Pedrosa. Secondo posto per la Formula 1 e terzo per la motoslitta. Chi l'avrebbe mai detto.

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