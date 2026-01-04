Logo SportMediaset

Motorsport

Dakar 2026: la tappa 1 va a De Mévius

Guillaume de Mévius porta al successo la Mini più “anziana” del lotto, sfrutta al meglio una giornata complicata e si prende la leadership generale, dimostrando che alla Dakar non vince solo la tecnologia più recente

di Redazione Drive Up
04 Gen 2026 - 18:26
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La Dakar 2026 entra nel vivo con la prima tappa completa, un percorso ad anello da 305 chilometri cronometrati con partenza e arrivo a Yanbu, che ha disegnato la prima classifica ufficiale della corsa. A vincere è stato Guillaume de Mévius, capace di imporsi al volante della Mini John Cooper Works T1+ del team X-Raid, la vettura più datata tra quelle realisticamente in grado di lottare per il successo.
Inaspettato
Il belga era partito fortissimo, ma attorno al chilometro 70 è letteralmente scomparso dai monitor a causa di un guasto al GPS. Un problema che non gli ha però impedito di firmare il miglior tempo assoluto all’arrivo, precedendo di appena 40 secondi Nasser Al-Attiyah, autore di una grande rimonta con la Dacia Sandrider dopo aver superato, uno a uno, i cinque Ford Raptor che lo precedevano.
In testa
De Mévius diventa così il primo leader della Dakar 2026, un risultato tutt’altro che scontato considerando il progetto tecnico meno recente della sua Mini. Soddisfazione anche per Ford, che ha piazzato cinque Raptor nella top 10: Mattias Ekström ha chiuso quarto dopo aver guidato a lungo la classifica, seguito da Carlos Sainz sesto, Nani Roma ottavo e Mitchell Guthrie nono. Terzo posto per Martin Prokop con la Raptor del team Orlen Jipocar.

