Dakar 2026: a Ekström il prologo!

La Dakar 2026 è ufficialmente iniziata nel segno di Mattias Ekström, autore del miglior tempo nel prologo di 22 chilometri disputato sabato. Al volante del Ford Raptor, il pilota svedese ha fermato il cronometro su 10’48”7, un riferimento che nessun avversario è riuscito a migliorare.

Non semplice

Una prova breve ma insidiosa, tra pietre e navigazione complessa, che ha già messo in luce l’altissimo livello della competizione. Giornata da incorniciare per Ford, che ha centrato una doppietta grazie al secondo posto di Mitch Guthrie, staccato di appena otto secondi dal compagno di squadra. Alle loro spalle si sono piazzati Guillaume de Mévius con la Mini X-raid e Nasser Al-Attiyah, entrambi con lo stesso identico tempo di Guthrie, a conferma di distacchi minimi e di una Dakar che promette battaglia fin dalle prime tappe.

Veterano

Per Ekström si tratta della sesta vittoria di tappa in carriera alla Dakar e del terzo successo nel prologo, dopo quelli del 2023 e 2024. Un risultato che gli consente anche di entrare nella storia, diventando lo svedese più vincente di sempre alla Dakar in termini di successi parziali, superando Kenneth Eriksson. "È stato un prologo più difficile del previsto, soprattutto per la navigazione e le pietre", ha spiegato Ekström.