Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
LA PREPARAZIONE

Dakar 2026: Dacia pronta alla sfida con una Sandrider rinnovata e un team affiatato

Tra preparazione estrema e un Sandrider alleggerito e affinato in ogni dettaglio, Dacia si prepara ad affrontare la Dakar con ambizioni sempre più alte

di Alfredo Toriello
15 Nov 2025 - 12:29

La prossima edizione della Dakar è alle porte e Dacia è già pronta per essere protagonista di una delle competizioni outdoor più impegnative al mondo. L'Everest del motorsport, così la definiscono, e non ci potrebbe essere paragone più calzante per raccontare quello che non è una semplice gara ma una sfida fisica e mentale senza paragoni. 

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Per il 2026 gli obiettivi dei Dacia Sandriders diventano sempre più ambiziosi. Con l’arrivo di Lucas Moraes insieme al copilota Dennis Zenz, salirà a quattro il numero degli equipaggi schierati nel Campionato Mondiale FIA di Rally-Raid, insieme a Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin, Sébastien Loeb / Édouard Boulanger e Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno.

Non si è mai pronti al 100%, tuttalpiù preparati al meglio per affrontare ogni imprevisto e ogni ostacolo. Un discorso che vale tanto per l'auto, la Dacia Sandrider quanto il team che deve affrontare le insidiose dune del Deserto. Ecco dunque che la Sandrider, per la prossima Dakar, è stata aggiornata con particolare attenzione sulla riduzione del peso, l'efficienza del raffreddamento, la visibilità, l'affidabilità e il comfort del pilota.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

GLI AGGIORNAMENTI 

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Pannelli della carrozzeria più leggeri per una migliore agilità, un nuovo snorkel per migliorare l’aspirazione del motore e un design aggiornato del radiatore posteriore per mantenere il raffreddamento del 3.0 V6 biturbo a iniezione diretta, alimentato con carburante sintetico. Insieme a tutto questo sono stati potenziati i fari al LED, così da migliorare la visibilità notturna e rinforzati i bracci superiori per una maggior durata.

UNA PREPARAZIONE FISICA E MENTALE

Ma come detto la preparazione non riguarda il solo veicolo ma anche il pilota. Ce lo racconta Cristina Gutiérrez, classe 1991 che della sua passione per i motori ha fatto la sua carriera: «All'inizio facevo la dentista», scherza prima di raccontare come avviene la preparazione in vista della Dakar. Tanto sport, come la bicicletta, sessioni dedicate in palestra e non solo.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Anche la meditazione aiuta per rimanere sempre concentrati e temprare la mente ad affrontare ogni difficoltà. La sfida è infatti al limite considerando che quest'anno ci saranno 5.000 km di speciali e due tappe Marathon. "C'è anche una legge non scritta quando affronti la Dakar: quando puoi mangiare, mangia, e quando puoi dormire, dormi".

NEL COCKPIT CON IL NAVIGATORE

Insomma, la vita all'interno del Sandrider non è facile tra temperature elevate e sollecitazioni, così come non semplice è la vita del navigatore. "Il pilota è sempre messo in luce quando vince, mentre, quella stessa luce, viene poi proiettata sul navigatore quando il pilota sbaglia per colpa sua. È la realtà e se bisogna esserne coscienti". Dice Edouard Boulanger, fresco del titolo di Campione del Mondo Navigatori, perché, come illustra, il ruolo del navigatore è molto più delicato di quanto si pensi.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

È tutto una questione di tempo e intuito, le indicazioni devono essere comunicate con il giusto tempismo perché ogni secondo conta. Un po' navigatore - nella gestione di waypoints, roadbook, tempi e posizione - un po' meccanico perché tra le sue innumerevoli funzioni il co-pilota gestisce utensili e ricambi. 

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Alla fine, la Dakar è un terreno che mette alla prova ogni cosa, dalla macchina fin anche alla sinergia del team. Ogni tappa, così come ogni Dakar fa storia a sé e i Sandriders sono pronti a dare il massimo per portare a casa la vittoria.

dakar
dakar 2026
dacia dakar
piloti dakar
sandrider
sandriders

Ultimi video

25:47
Puntata dell'8 novembre #DriveUp

Puntata dell'8 novembre #DriveUp

15:23
Calendario Pirelli

Calendario Pirelli 2026 - VIDEO

15:26
La puntata del 12 novembre #DriveUp

La puntata del 12 novembre #DriveUp

02:30
L'editoriale: Suzuki svela a Tokyo Vision e-SKY, key car elettrica

L'editoriale: Suzuki svela a Tokyo Vision e-SKY, key car elettrica

02:56
Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

02:06
Essenziale e modernissima: Renault Twingo E-Tech

Essenziale e modernissima: Renault Twingo E-Tech

02:06
Un sogno che diventa realtà: Lancia torna nei Rally

Un sogno che diventa realtà: Lancia torna nei Rally

02:26
Il cuore pulsante del motore: carburatore DELLORTO

Il cuore pulsante del motore: carburatore DELLORTO

02:39
In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:36
My Dacia Road a Matera

My Dacia Road a Matera

04:41
La storia di Audi nel motorsport

La storia di Audi nelle corse

00:59
SAPEVATE CHE

50 anni di Volkswagen Polo, si festeggia driftando

05:36
Video elkann

John Elkann: "i piloti pensino a guidare meglio"

01:29
FERRARI TRIONFO MONDIALE SRV

Ferrari, è trionfo mondiale dopo 53 anni

25:47
Puntata dell'8 novembre #DriveUp

Puntata dell'8 novembre #DriveUp

I più visti di Drive Up

Ecco come sarà l'Audi di Formula 1 nel 2026

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

Presentato il calendario Pirelli 2026: ci sono Luisa Ranieri e Irina Shayk

Questa Porsche 911 Targa è rimasta per 31 anni sotto un pino

BYD consegna le Sealion 7 ai giocatori dell'Inter

L'intelligenza artificiale arriva su Waze (e aiuta a evitare il traffico)

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:30
Marquez-Sprint a Valencia: Acosta e Di Giannantonio sul podio
15:20
Bologna, Immobile in parte con il gruppo
15:20
Parma, si sonda il mercato degli svincolati per il sostituto di Suzuki
Gattuso chiede il massimo
15:19
Gattuso: "Vincere 9-0 con la Norvegia impensabile, ma nel calcio mai dire mai..."
15:10
Bolelli e Vavassori si fermano in semifinale: vincono Heliovaara-Patten in due set