Dakar 2026: Dacia pronta alla sfida con una Sandrider rinnovata e un team affiatato

Insomma, la vita all'interno del Sandrider non è facile tra temperature elevate e sollecitazioni, così come non semplice è la vita del navigatore. "Il pilota è sempre messo in luce quando vince, mentre, quella stessa luce, viene poi proiettata sul navigatore quando il pilota sbaglia per colpa sua. È la realtà e se bisogna esserne coscienti". Dice Edouard Boulanger, fresco del titolo di Campione del Mondo Navigatori, perché, come illustra, il ruolo del navigatore è molto più delicato di quanto si pensi.