Ciclismo, Vingegaard: "Nel 2026 non correrò più, pianificherò anno prossimo"

Stagione finita per Jonas Vingegaard. Il danese del Team Visma | Lease a Bike in questa stagione sta ancora risentendo degli effetti della frattura alla clavicola subita nella caduta al Tour de France. Di conseguenza, non gli è possibile lavorare a breve termine per raggiungere nuovi obiettivi agonistici per il 2026. Lo comunica il team sul proprio sito ufficiale. Vingegaard vincitore quest'anno della Parigi-Nizza, della Vuelta di Catalunya e del Giro d'Italia, si concentrerà sul recupero e sull'allenamento nel prossimo periodo. In questo modo, spera di gettare le basi per un'altra stagione di successo. "Dopo un lungo e intenso periodo di gare, un periodo di recupero era comunque previsto dopo il Tour de France. A causa dell'infortunio alla clavicola, l'inizio del mio allenamento è stato posticipato e non mi sarà possibile tornare al massimo della forma nel prossimo periodo. L'obiettivo è prepararmi al meglio per la stagione 2027. Discuterò di questi obiettivi specifici con la squadra nei prossimi giorni", ha dichiarato il ciclista danese. "Come annunciato all'inizio della stagione, dopo il Tour de France faremo il punto sulla parte restante della stagione. Dopo un periodo intenso con molti giorni di gara e la frattura alla clavicola subita da Jonas al Tour de France, è meglio che si concentri sul 2027. Insieme a Jonas, nelle prossime settimane valuteremo il programma di allenamento e gli obiettivi per il nuovo anno", ha aggiunto il responsabile corse del team, Marc Reef.