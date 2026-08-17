Baseball: Serie A Gold, semifinali scudetto ripartono da Bologna e Macerata

17 Ago 2026 - 14:23
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Ripartono dal 2-0 per San Marino e dall'1-1 tra Parma Clima e Hotsand Macerata le semifinali Scudetto del campionato italiano di baseball di Serie A Gold. Domani, martedì 18 agosto, le quattro pretendenti al tricolore tornano in campo per gara 3. Al "Gianni Falchi" di Bologna, l'Unipol Fortitudo ospita i campioni d'Italia in carica con l'obiettivo di allungare la serie e accorciare le distanze dalla formazione sammarinese, avanti per 2 vittorie a 0. Allo stadio comunale di Macerata, invece, i padroni di casa e Parma ripartono dall'1-1 maturato in terra ducale nello scorso fine settimana. 

Ultimi video

02:07
DICH FRANCESCO FORTUNATO 15/8 DICH

Fortunato: "Argento ok, ma sognavo l'oro". Poi cita Checco Zalone…

01:19
Verso Los Angeles 2028

Verso Los Angeles 2028

00:32
Nuova "acconciatura" per Lorenzo Benati dopo l'oro nella 4x400

Nuoto, Lorenzo Benati mantiene la promessa: via i capelli biondi dopo l'oro europeo in staffetta

00:54
DICH 4X400 DONNE BRONZO 16/8 DICH

La festa delle azzurre di bronzo: "Hamburger, patatine e coca-cola”

02:28
DICH 4X400 UOMINI ORO 16/8 DICH

L'Italia 4x400 zittisce gli inglesi: "Batterli in casa loro emozione incredibile"

02:08
DICH LARISSA IAPICHINO ORO 16/8 DICH

Iapichino: "Italia, è un momento bellissimo! Sono contenta perché..."

00:22
DICH LEOLUCA ORLANDO (PRESIDENTE FEDERAZIONE) DICH

Orlando: "Abbiamo fatto la storia"

00:40
ANDREA VOLONNINO (ITALIA FLAG FOOTBALL) DICH

Volonnino: "Esperienza travolgente"

00:28
DICH ANDREA FANTIN (ITALIA FLAG FOOTBALL) DICH

Fantin: "L'emozione più grande della mia carriera"

02:19
I 25 anni di Sinner

I 25 anni di Sinner

01:36
DICH PIETRO RIVA POST ARGENTO 16/8 DICH

Pietro Riva: "Con Petros un abbraccio speciale"

02:28
DICH DIAZ POST ORO 15/8 DICH

Diaz tra oro e... mito: "Sto arrivando Jonathan (Edwards), tranquillo".

01:47
DICH DALLAVALLE POST BRONZO 15/8 DICH

Dallavalle: "Il freddo ha condizionato la mia gara. Ma grazie a Gimbo..."

02:18
DICH SOFIA FIORINI MARATONA MARCIA 15/8 DICH

Fiorini: "Oro regalo di compleanno, adesso torno sui libri alla Bocconi"

02:25
DICH STANO SU ORO MARATONA MARCIA 15/08 SRV

Stano: "Tamberi mi ha gasato per l'oro! Quando ho visto i miei figli durante la gara…"

02:07
DICH FRANCESCO FORTUNATO 15/8 DICH

Fortunato: "Argento ok, ma sognavo l'oro". Poi cita Checco Zalone…

I più visti di Altri Sport

DICH FRANCESCO FORTUNATO 15/8 DICH

Fortunato: "Argento ok, ma sognavo l'oro". Poi cita Checco Zalone…

DICH 4X400 UOMINI ORO 16/8 DICH

L'Italia 4x400 zittisce gli inglesi: "Batterli in casa loro emozione incredibile"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

I 25 anni di Sinner

I 25 anni di Sinner

DICH DERKACH ORO TRIPLO DICH

La gioia di Derkach: "Da quanti anni aspettavo questo momento..."

DICH SOFIA FIORINI MARATONA MARCIA 15/8 DICH

Fiorini: "Oro regalo di compleanno, adesso torno sui libri alla Bocconi"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:00
F1: Gp Olanda, Verstappen con casco e tuta speciale per gara di casa
14:38
Biathlon: CdM, gruppo azzurro in raduno a Lavazè
14:24
Mountain bike: Mondiali in Val di Sole, austriaca Van Holl a caccia quinto titolo iridato
14:23
Baseball: Serie A Gold, semifinali scudetto ripartono da Bologna e Macerata
14:23
Ciclismo, Vingegaard: "Nel 2026 non correrò più, pianificherò anno prossimo"