Baseball: Serie A Gold, semifinali scudetto ripartono da Bologna e Macerata

Ripartono dal 2-0 per San Marino e dall'1-1 tra Parma Clima e Hotsand Macerata le semifinali Scudetto del campionato italiano di baseball di Serie A Gold. Domani, martedì 18 agosto, le quattro pretendenti al tricolore tornano in campo per gara 3. Al "Gianni Falchi" di Bologna, l'Unipol Fortitudo ospita i campioni d'Italia in carica con l'obiettivo di allungare la serie e accorciare le distanze dalla formazione sammarinese, avanti per 2 vittorie a 0. Allo stadio comunale di Macerata, invece, i padroni di casa e Parma ripartono dall'1-1 maturato in terra ducale nello scorso fine settimana.