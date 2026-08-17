Mountain bike: Mondiali in Val di Sole, austriaca Van Holl a caccia quinto titolo iridato

"Il Mondiale è una gara particolare, dove vale la pena mettere in gioco tutto". È una frase che dice molto del modo in cui Valentina Höll interpreta l'appuntamento più importante della stagione. Non soltanto perché il Campionato del Mondo si decide in una sola discesa, senza possibilità di rimediare la settimana successiva, ma perché è proprio in questo contesto che la campionessa austriaca sente di poter liberare fino in fondo la propria idea di Downhill. Sabato 29 agosto, ai Campionati del Mondo UCI di Mountain Bike in Val di Sole-Trentino, la fuoriclasse di Salisburgo si troverà di fronte la Black Snake, una pista che conosce bene e sulla quale ha già vinto in due momenti differenti della sua carriera: nel 2018 in Coppa del Mondo Juniores e nel 2023, sempre in Coppa del Mondo, ma tra le Elite. Stavolta, però, la posta in palio sarà la maglia arcobaleno e la possibilità di conquistare il quinto titolo mondiale consecutivo, raggiungendo la britannica Rachel Atherton al secondo posto all-time, alle spalle dei nove titoli della francese Anne-Caroline Chausson.