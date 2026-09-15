Novità

Con iPhone 18 arriva il nuovo Apple CarPlay

Il lancio di IOS27 è previsto con una serie di aggiornamenti anche per l'interfaccia auto 

di Redazione Drive Up
15 Set 2026 - 11:34
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© Ufficio Stampa

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L'ultimo evento di presentazione di Apple ha sancito il passaggio di consegne da Tim Cook a John Ternus. Il nuovo CEO del marchio della Mela ha presentato il primo Iphone pieghevole: Duo. Non è stata comunque l'unica novità: l'ultima generazione del telefono più famoso del mondo, la diciottesima, coincide con l'arrivo del sistema operativo iOS27. E cambia anche Apple CarPlay.
Tante novità
Con il lancio di questo nuovo software, Apple intende offrire inedite funzionalità per gli automobilisti che potranno ora sfruttare i servizi di intelligenza artificiale. Siri AI sarà di supporto per la gestione di navigazione, messaggi e infotainment con un linguaggio più naturale. Tra le novità, il miglioramento della stabilità per la connessione wireless e cambia anche l'interfaccia che ora adotta l'effetto Liquid Glass. Migliora il dialogo con l'automobile elettrica: l'autonomia residua sarà confrontata con la distanza da percorrere.
Anche film
Novità sicuramente importanti per un servizio che ogni automobilista sfrutta a bordo del proprio veicolo. Non soltanto per guidare e "navigare" più efficacemente nel traffico: l'auto ormai è un ecosistema complesso capace anche di intrattenere. CarPlay integrerà anche la funzione di streaming video: quando il veicolo è fermo, sullo schermo sarà possibile riprodurre film o serie TV. Il servizio, però, dipende dalla compatibilità con le auto e dovranno essere i costruttori ad aggiornarle

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