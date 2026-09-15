Incidente Maldini, ecco la sua versione: solo due gin tonic bevuti. Entro venerdì la risposta degli esami fatti a Milano

Dopo le prime ore di silenzio, adesso Daniel Maldini si difende. Lo fa anche pubblicamente, postando sui social una foto degli esami svolti a Cagliari in cui risulta negativo a tutto: amfetamine, cocaina, marijuana, metadone, metamfetamine, ecstasy, oppiacei e buprenorfina. L'attaccante del Cagliari ha raccontato di aver fatto serata insieme ai suoi amici (quelli coinvolti nell'incidente) e di aver bevuto due gin tonic, fatali per il ritiro della patente poiché l’etilometro segnava 0,91 mg/l alla prima prova e 0,89 alla seconda. Maldini, rientrato in Sardegna, si è messo subito a disposizione dei medici della società per effettuare gli esami e constatare la non assunzione di droghe, e anche il Cagliari, con un comunicato, ha confermato quanto emerso dagli esami tossicologici: tutto negativo. A questo punto, la conferma definitiva si avrà dal test tossicologico svolto in ospedale a Milano poco dopo l'incidente. La risposta arriverà entro venerdì. Intanto il giocatore è stato riaccolto in squadra e si è allenato regolarmente.