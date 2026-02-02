Sei Nazioni, Duodo: "L'Olimpico è sold out contro la Scozia e l'Inghilterra"

02 Feb 2026 - 13:24

"Nelle gare dell'Italia contro Scozia e Inghilterra abbiamo realizzato già due sold out all'Olimpico. Tutto questo grazie all'appeal che il rugby sta raggiungendo grazie anche al lavoro delle strutture federali". Lo ha detto Andrea Duodo, presidente della federazione italiana rugby, durante la presentazione del Sei Nazioni all'Olimpico. "Negli ultimi anni la nostra squadra ha dato forti segnali di miglioramento - ha aggiunto - Abbiamo raggiunto competitiva rispetto alle nazionali più storiche". E poi ancora: "Oggi diamo idealmente il calcio d'inizio e nonostante il nostro sport si appresti a vivere un cambiamento epocale perché parteciperemo alla Nations Cup nei mesi di luglio e novembre, il Sei Nazioni rimane e sarà il nostro focus principale, è il torneo più sentito dell'anno". 

