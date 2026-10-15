Strategie

Chery vuole vendere 300 mila auto nel 2027

Il marchio cinese vuole imporsi sul mercato europeo nel giro di un anno

di Redazione Drive Up
15 Ott 2026 - 09:53
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© Ufficio Stampa

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Il Salone di Parigi è stato una vetrina d'importanza capitale soprattutto per i marchi cinesi. Si sono presentati in forze e non hanno nascosto la loro ambizione: essere protagonisti sul mercato europeo dell'automobile. Chery ha svelato un piano strategico costruito con il preciso obiettivo di raggiungere le 300 mila auto vendute entro fine 2027.
Ibride e non 
Le numerose novità di prodotto portate nella Capitale francese dimostrano quanto sia credibile ottenere un simile risultato. Innanzitutto, Chery è un gruppo che al suo interno comprende marchi come Tiggo e Omoda. Inoltre, la gamma motori comprende qualsiasi tipo di propulsione: dall'elettrico, all'ibrido plug-in a quello "classico" full hybrid. Occupando, ovviamente, ogni segmento che va dai SUV alle utilitarie senza tralasciare compatte e persino ammiraglie. 
Rete di vendita
Per vendere 300 mila automobili ogni anno in Europa, non basta avere i modelli e le motorizzazioni. Serve, soprattutto, un canale di distribuzione solido e affidabile che possa garantire certezza a un acquirente esigente e attento al servizio di assistenza. Secondo quanto dichiarato, il marchio cinese intende ampliare la propria rete a oltre 1.100 concessionari per il termine del 2027. Infine, l'intenzione è di integrare nuovi centri di ricerca e sviluppo, impianti produttivi e di siglare accordi con i fornitori locali.

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