Chery vuole vendere 300 mila auto nel 2027

Il Salone di Parigi è stato una vetrina d'importanza capitale soprattutto per i marchi cinesi. Si sono presentati in forze e non hanno nascosto la loro ambizione: essere protagonisti sul mercato europeo dell'automobile. Chery ha svelato un piano strategico costruito con il preciso obiettivo di raggiungere le 300 mila auto vendute entro fine 2027.

Ibride e non

Le numerose novità di prodotto portate nella Capitale francese dimostrano quanto sia credibile ottenere un simile risultato. Innanzitutto, Chery è un gruppo che al suo interno comprende marchi come Tiggo e Omoda. Inoltre, la gamma motori comprende qualsiasi tipo di propulsione: dall'elettrico, all'ibrido plug-in a quello "classico" full hybrid. Occupando, ovviamente, ogni segmento che va dai SUV alle utilitarie senza tralasciare compatte e persino ammiraglie.

Rete di vendita

Per vendere 300 mila automobili ogni anno in Europa, non basta avere i modelli e le motorizzazioni. Serve, soprattutto, un canale di distribuzione solido e affidabile che possa garantire certezza a un acquirente esigente e attento al servizio di assistenza. Secondo quanto dichiarato, il marchio cinese intende ampliare la propria rete a oltre 1.100 concessionari per il termine del 2027. Infine, l'intenzione è di integrare nuovi centri di ricerca e sviluppo, impianti produttivi e di siglare accordi con i fornitori locali.