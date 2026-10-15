Boxe: morto l'ex campione argentino Jorge Castro, fu campione medi Wba

15 Ott 2026 - 10:40
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Lutto nel mondo della boxe argentina: è morto a 59 anni l'ex campione dei medi Jorge Castro, soprannominato 'El Roña'. L'ex pugile, secondo quanto riportato da La Nacion, è collassato mentre si trovava in una sala bingo con una delle sue figlie, Quimey, e la sua ex compagna. Nel 1989 vinse il titolo argentino dei pesi medi e l'anno successivo conquistò il campionato sudamericano. La sua consacrazione internazionale arrivò il 12 agosto 1994, quando sconfisse l'americano Reggie Johnson a San Miguel de Tucumán e si aggiudicò il titolo mondiale dei pesi medi Wba. Uno dei suoi incontri più famosi si svolse il 10 dicembre 1994, quando affrontò l'americano John David Jackson nella città messicana di Monterrey. Castro si trovava in svantaggio, ma riuscì a piazzare un gancio sinistro che mandò al tappeto l'avversario, permettendogli di ribaltare le sorti dell'incontro e di assicurarsi la vittoria. Dopo il ritiro si è impegnato anche nel sociale, gestendo mense per i poveri e centri comunitari nella zona di Buenos Aires, dove ha aiutato i più bisognosi. 

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