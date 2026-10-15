Inter, sirene dal Qatar per Oaktree: "Contatti preliminari"

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, si starebbe muovendo qualcosa attorno all'Inter: un fondo riconducibile alla famiglia reale del Qatar avrebbe avviato i primi contatti preliminari con Oaktree per esplorare la possibilità di un ingresso nel capitale del club nerazzurro.
L'interesse da parte degli investitori qatarioti - alimentato anche dalla passione per i colori nerazzurri di un esponente della famiglia Al Thani, frequentatore abituale di San Siro, e facilitato dai già solidi legami commerciali con la partnership di Qatar Airways - si inserisce in un quadro di costante gradimento internazionale per la società.
Se da un lato non esiste al momento alcuna trattativa formale e Oaktree ribadisce la totale soddisfazione per l'investimento intrapreso nel 2024 senza alcuna intenzione di cedere il controllo del club, dall'altro l'apertura a un socio di minoranza potrebbe rivelarsi un'ipotesi strategica.
L'ingresso di nuovi capitali arabi consentirebbe infatti al fondo statunitense di fissare una prima valutazione di mercato concreta per la propria partecipazione, mantenendo la governance e reperendo al contempo risorse fresche per sostenere i progetti di crescita aziendale, a partire dal dossier relativo al nuovo stadio di Milano.