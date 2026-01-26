Atletica, Jacobs: "Con Camossi si è riaccesa la scintilla, sono motivato"

Su come sarà organizzato il lavoro, Jacobs ha detto: "Camossi verrà un po' di volte in Usa, poi d'estate sarò io a venire in Italia. Non abbiamo ancora stabilito, ma sicuramente farò base a Desenzano ma sarò anche a Roma. Ho iniziato due settimane fa, il tempo è dalla nostra parte e non abbiamo fretta. L'obiettivo è prima di tutto di rimanere in salute, perchè se lo sono vado forte". "Stiamo lavorando molto sulla tecnica, sul ripristinare il corpo. Gli Europei sono l'appuntamento dell'anno, ho vinto gli ultimi due e vincere il terzo sarebbe interessante", ha concluso Jacobs per quanto riguarda i suoi obiettivi.