Atletica, Jacobs: "Con Camossi si è riaccesa la scintilla, sono motivato"

26 Gen 2026 - 16:20
© IPA

© IPA

"Non vedo l'ora di iniziare questo viaggio insieme a Camossi, sono molto emozionato e ho ritrovato quella felicità che ho sempre avuto nell' allenarmi e fare sport. È stato importante ritrovare quella scintilla che si era un po' spenta, sono molto motivato. So che ci saranno momenti difficili, ma sono convinto che potremo fare tre grandi anni".

Così Marcell Jacobs ai microfoni di Sky Sport, in collegamento dagli Usa, torna sulla decisione di tornare ad allenarsi con Paolo Camossi suo storico allenatore. "È nato tutto a Tokyo 2025 (ai Mondiali, ndr), in cui ci siamo incontrati per rivivere quei ricordi delle Olimpiadi. Da lì abbiamo iniziato a chiacchierare, poi alla fine dell'anno dovevo capire come gestire i prossimi anni e ho pensato che lui poteva riportarmi ai miei livelli. Lui mi conosce fin da ragazzino", ha aggiunto.

Su come sarà organizzato il lavoro, Jacobs ha detto: "Camossi verrà un po' di volte in Usa, poi d'estate sarò io a venire in Italia. Non abbiamo ancora stabilito, ma sicuramente farò base a Desenzano ma sarò anche a Roma. Ho iniziato due settimane fa, il tempo è dalla nostra parte e non abbiamo fretta. L'obiettivo è prima di tutto di rimanere in salute, perchè se lo sono vado forte". "Stiamo lavorando molto sulla tecnica, sul ripristinare il corpo. Gli Europei sono l'appuntamento dell'anno, ho vinto gli ultimi due e vincere il terzo sarebbe interessante", ha concluso Jacobs per quanto riguarda i suoi obiettivi. 

