Palermo, il ds Osti accelera per Tramoni del Pisa

26 Gen 2026 - 16:29

A una settimana esatta dalla chiusura del calciomercato invernale, il Palermo accelera per rinforzare la trequarti. Il direttore sportivo rosanero Carlo Osti sta puntando con decisione su Matteo Tramoni del Pisa, una trattativa che fin dall'inizio si è rivelata complessa ma che non è mai uscita dai radar del club rosanero. La distanza tra le due società è poca: il Palermo avrebbe offerto 5 milioni per il prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie A. Decisivo potrebbe essere il fattore Filippo Inzaghi: in rosanero Tramoni ritroverebbe l'allenatore con cui nella scorsa stagione ha conquistato la promozione in serie A. Proprio Inzaghi spinge forte per il trequartista e il ritorno sotto la sua guida potrebbe rappresentare la chiave per convincere il giocatore a scendere di categoria.

Ultimi video

01:51
Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

00:50
Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

00:30
Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

00:34
Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

01:17
Raimondi: "En-Nesyri, la Juve ha perso la pazienza, ma vuole una punta"

Raimondi: "En-Nesyri, la Juve ha perso la pazienza, ma vuole una punta"

00:28
Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

00:34
Calciomercato live

Calciomercato live

00:45
Calciomercato live

Calciomercato: le ultimissime di giornata

01:13
Juve, Napoli e Inter

Il mercato di Juve, Napoli e Inter

00:26
Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

01:37
Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

01:27
Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

01:10
Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

00:39
Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

01:45
Accomando: "Mercato Lazio-Roma, il punto sulle cessioni"

Accomando: "Mercato Lazio-Roma, il punto sulle cessioni"

01:51
Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

I più visti di Mercato

Juve, Napoli e Inter

Il mercato di Juve, Napoli e Inter

Il Milan riflette sul colpo in difesa: idea Dragusin. Ma tutto dipende dal futuro di Loftus-Cheek

Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:29
Palermo, il ds Osti accelera per Tramoni del Pisa
15:57
Gravina: "Blocco Napoli? Difficile applicare richiesta a mercato in corso"
15:24
Torino, obiettivo Ranieri: c'è ancora distanza con la Fiorentina
14:39
Roma, per la difesa spunta il nome di Ruggeri
13:04
Juventus, futuro Kostic: muro alle offerte estere, ma l'addio è già scritto