Palermo, il ds Osti accelera per Tramoni del Pisa

A una settimana esatta dalla chiusura del calciomercato invernale, il Palermo accelera per rinforzare la trequarti. Il direttore sportivo rosanero Carlo Osti sta puntando con decisione su Matteo Tramoni del Pisa, una trattativa che fin dall'inizio si è rivelata complessa ma che non è mai uscita dai radar del club rosanero. La distanza tra le due società è poca: il Palermo avrebbe offerto 5 milioni per il prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie A. Decisivo potrebbe essere il fattore Filippo Inzaghi: in rosanero Tramoni ritroverebbe l'allenatore con cui nella scorsa stagione ha conquistato la promozione in serie A. Proprio Inzaghi spinge forte per il trequartista e il ritorno sotto la sua guida potrebbe rappresentare la chiave per convincere il giocatore a scendere di categoria.