Car&Vintage verso la Dakar, missione compiuta in Tunisia

Primo passo per Car&Vintage e CountrysideWays verso la Dakar 2022 Classic. Agostino Rizzardi e Alberto Vassallo hanno chiuso al dodicesimo posto il Tunisia Desert Challenge Rally con la Porsche 911 (964) che il prossimo 2 gennaio sarà alla partenza del rally raid più famoso del mondo. In Tunisia un'esperienza utilissima per prendere contatto con la vettura e per conoscersi meglio per l'equipaggio. Ottima la prestazione dei due italiani che sono stati frenati solo da un guasto alla centralina quando la top ten sembrava ormai cosa fatta. Ora manca poco più di un mese prima di volare in Arabia Saudita per centrare un'altra impresa.