Byd supera Tesla: il colosso cinese è il primo produttore di auto elettriche

IL SORPASSO

La previsione dell'ultimo trimestre 2023: oltre 400mila auto vendute

L'indiscrezione arriva da Bloomberg: Byd nel quarto e ultimo trimestre del 2023 ha superato Tesla. La previsione parla di oltre 400mila vetture elettriche vendute da ottobre a dicembre: il colosso cinese diventerebbe così il primo produttore al mondo di auto a batteria. Un rincorsa iniziata nel 2020 che nel terzo trimestre del 2023 ha visto le due case separate solo di 3.456 auto: 431.603 esemplari consegnati dalla casa di Elon Musk contro 435.059.

Un sorpasso storico e mancano solo i dati ufficiali per renderlo realtà. Questo grazie alla potenza di Byd che è tra i primi tre costruttori di batterie a livello mondiale ed è addirittura fornitore di Tesla. Per il 2024 sarà lotta aperta con i cinesi che partono con uno slancio non indifferente.

