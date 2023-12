BYD SEAL U e BYD TANG premiati con 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP  

IL RICONOSCIMENTO

SEAL U ha ottenuto risultati eccellenti, tra cui punteggi del 90% per la protezione degli occupanti adulti e dell'86% per la protezione dei bambini

© Byd BYD SEAL U e il SUV a 7 posti BYD TANG sono stati premiati da Euro NCAP con cinque stelle per la sicurezza nell'ambito dei recenti test indipendenti che forniscono informazioni vitali per aiutare i consumatori a scegliere i veicoli più sicuri. Euro NCAP attribuisce cinque stelle ai veicoli che offrono prestazioni eccellenti in termini di protezione dagli incidenti, valutando anche l’equipaggiamento tecnologico in dotazione per evitare gli incidenti.

L'impegno di BYD per la sicurezza

Euro NCAP ha recentemente testato quattro nuovi modelli BYD e tutti hanno ottenuto una valutazione di sicurezza a 5 stelle: SEAL U (SUV del segmento D), TANG (SUV del segmento E), DOLPHIN (utilitaria del segmento C) e SEAL (berlina del segmento D). BYD è l'unico marchio con tre modelli nella top 10 della classifica ENCAP "Safest Family Cars" del 2023. Inoltre, le batterie BYD Blade Battery hanno ottenuto un riconoscimento d’eccellenza per le prestazioni dimostrate nel Nail Penetration Test, a conferma dell’impegno di BYD per la sicurezza.

BYD SEAL U

BYD SEAL U (dove U sta per Utility) combina un'estetica elegante e tecnologie all'avanguardia con elevati livelli di sicurezza, comfort e praticità, e sarà lanciato in Europa nel primo trimestre del 2024. Con gli, BYD SEAL U vanta una serie di sistemi di sicurezza attiva e passiva fondamentali per le famiglie che hanno permesso di ottenere elevati punteggi per la protezione degli adulti (90%) e dei passeggeri (86%).

© Byd

Come indicato dalla valutazione a cinque stelle, il SEAL U ha ottenuto ottimi risultati, con il massimo punteggio nel test della barriera laterale e in quello d'impatto laterale contro un palo. Nonostante la differenza di dimensioni, sia il SEAL U che il TANG hanno ottenuto il massimo punteggio nella valutazione sui sistemi di ritenuto per bambini. Questi eccellenti punteggi di sicurezza favoriscono la scelta dei modelli BYD da parte delle famiglie in cerca del loro prossimo veicolo.

Le prestazioni superiori del SEAL U nei test AEB (Autonomous Emergency Braking ovvero Frenata Automatica di Emergenza) si riflettono pienamente anche nei test Euro NCAP. Nelle quattro categorie dei test AEB, il SEAL U ha ottenuto giudizi lusinghieri, in particolare nel test AEB con Motociclisti in cui ha raggiunto il massimo punteggio.

Il restyling di BYD TANG

Il nuovo e aggiornato BYD TANG è un SUV premium a 7 posti che offre stile, ampio spazio e tutta la praticità richiesta dalle famiglie numerose. Come il fratello SEAL U, il nuovo facelift del TANG ha ottenuto una valutazione di 5 stelle con punteggi dell'87% per la protezione degli occupanti e dei bambini.

Trattandosi di SUV a 7 posti per famiglie, BYD TANG deve garantire il massimo livello di sicurezza a tutti gli occupanti. L’impegno di BYD per la sicurezza ha garantito una buona protezione a tutte le aree critiche dell’abitacolo sia nel test d’impatto frontale disassato sia in quello laterale. L’auto ha ottenuto il punteggio massimo di 24 in queste specifiche aree di valutazione.

I sistemi di sicurezza attiva del veicolo sono stati elogiati, in particolare il sistema di frenata d'emergenza (AEB). Il sistema di supporto al mantenimento della corsia corregge delicatamente la traiettoria del veicolo mantenendo il centro della carreggiata e interviene in alcune situazioni più critiche.

Il sistema LSS (Lane Support System ovvero Sistema di Mantenimento della Corsia) è in grado di aiutare il conducente a mantenere il veicolo all'interno delle linee della corsia, evitando il rischio di collisione in caso di abbandono involontario della corsia. TANG ha dimostrato la sua superiorità anche in questo ambito, ottenendo il massimo dei voti nei test dell’LKA (Lane Keeping Assist, Assistenza al Mantenimento della Corsia) e dell’ELK (Emergency Lane Keeping, Mantenimento della Corsia in caso di Emergenza), ma anche nella nuova condizione Lane Support Motorcyclist (Evitamento Motociclisti).