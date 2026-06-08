BYD oltre le auto: venderà robot umanoidi nei suoi concessionari

Non passa giorno senza che BYD si prenda le prime pagine. Il colosso cinese continua - senza sosta - la sua opera di conquista dei mercati europei, aumentando di mese in mese la quota di penetrazione (a discapito della concorrenza locale). Questo dopo essersi confermato primo produttore mondiale di automobili elettriche, con piani di espansione in altri settori. Tra cui, i robot umanoidi.

A lato

L'obiettivo è quello di ampliare le aree di business avvicinandosi al mondo dell'automazione. Le automobili di ultima generazione sono strumenti profondamente complessi: i sistemi di assistenza alla guida sono - a tutti gli effetti - intelligenza artificiale. Poter sviluppare in casa tali competenze, significa avere tra le mani una tecnologia scalabile in diversi settori. Se dovessero diventare d'uso comune, BYD venderà una gamma di robot umanoidi all'interno dei suoi concessionari.

Per la vita di tutti i giorni

La conferma arriva direttamente dalla Cina, suggellando l'obiettivo di BYD di diventare una tech company globale. I vertici dell'azienda non sono scesi nei dettagli, né tecnici né economici. Come anticipato, automobili e robot condividono ormai la stessa base tecnologica: sensori, sistemi di calcolo, motori elettrici e batterie. Elementi che possono essere facilmente riadattati e utilizzati su altre piattaforme. Insomma, non è più soltanto una questione di automobili.