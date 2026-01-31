Formula E: capolavoro di Evans a Miami, Cassidy resta in vetta

Miami ci regala una spettacolare gara di Formula E, che non rispecchia né i pronostici della vigilia, né la classifica generale. Tre dei primi quattro del Mondiale, infatti, non vanno a punti e il margine di Cassidy (Citroen) si accorcia di parecchio. Scatta dalla pole Nico Muller, che ha battuto Drugovich nei duelli finali, ma in realtà la partenza è dietro la Safety Car. Piove infatti a Miami, Buemi si gira in avvio e dunque serve qualche giro di rodaggio. Alla ripartenza, da fermo, Muller tenta la fuga e Drugovich lo riacciuffa e supera grazie a un attack mode immediata. Lo svizzero si riprende la vetta, ma i cambiamenti di passo sono continui. Pian piano infatti risalgono le Jaguar, disastrose e a secco nei primi due weekend, e Da Costa sogna la vittoria. Quest'ultimo verrà però tagliato fuori da un contatto con Drugovich, mentre il suo compagno Mitch Evans effettuerà un autentico capolavoro.