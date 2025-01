Bmw, 2024 da record con tante novità e vendite super

Dalla nuova Serie 1 alla M5, passando per i suv X3 e X5. Un 2024 ricco di novità per Bmw che si è chiuso con il segno più. In un mercato italiano in sofferenza, la casa tedesca ha fatto registrare la migliore performance di sempre con 71 mila 46 macchine immatricolate. Una crescita pari al 17,4% rispetto al 2023: un dato in controtendenza se paragonato agli altri marchi. Un risultato che abbraccia tutti i mercati con la conferma nel range Premium dove la casa bavarese si conferma al comando con il 28.8% della quota.