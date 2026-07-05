Mondiali, l'Australia eliminata dà fiducia al ct Popovic

Molti ct si sono dimessi o sono stati esonerati dopo l'eliminazione dai mondiali delle rispettive nazionali, ma l'Australia ha deciso di dare ancora fiducia a Tony Popovic. Il tecnico 53enne è finito nel mirino per alcune decisioni che avrebbero contribuito alla sconfitta ai rigori contro l'Egitto nei 16/i dei Mondiali. Tra queste la decisione di sostituire ai supplementari il portiere titolare, Patrick Beach, schierando Mathew Ryan, che non ha fatto alcuna parata nei rigori e anche per averne fatto calciare uno al 19enne Herrington, che lo ha sbagliato. "Ogni tifoso avrà la sua idea su cosa si sarebbe potuto fare meglio ma Popovic e lo staff sono sempre nella posizione migliore per valutare quel che serve. Col senno di poi, tutti ne sanno di più ma per noi il ct merita assoluta fiducia ed è la persona giusta per continuare il lavoro", ha detto l'ad di Football Australia, Martin Kugeler. Popovic, nominato nel 2024, ha guidato l'Australia alla sua sesta Coppa del Mondo consecutiva e prima del torneo il suo contratto è stato esteso fino alla Coppa d'Asia del 2027, che si terrà in Arabia Saudita il prossimo gennaio.