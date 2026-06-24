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Autopromotec: la rivoluzione europea dei veicoli fuori uso

Plastica riciclata obbligatoria e componenti tracciati fino al 70% più convenienti

di Redazione Drive Up
24 Giu 2026 - 14:38
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Il destino dell'automobile non si compie più sulla pressa di un demolitore, ma sui tavoli della progettazione industriale e nei canali strategici dell'aftermarket. Con questo chiaro cambio di paradigma si è aperto a Milano, nella storica cornice dell'Automobile Club Milano, il primo appuntamento degli Autopromotec Dialogues.
Riciclo
Al centro del confronto, c'è il nuovo testo del Regolamento Europeo sui veicoli fuori uso (End-of-Life Vehicles, ELV), approvato in via definitiva dal Parlamento di Strasburgo lo scorso 18 giugno. La normativa, ora in attesa dell'adozione formale da parte del Consiglio UE con applicazione prevista 24 mesi dopo l'entrata in vigore, punta a scardinare il concetto di vettura a fine vita intesa come rifiuto, elevandola a prezioso giacimento di materie prime critiche e industriale da reinserire in un circuito chiuso.
Norme UE
Il dibattito ha visto alternarsi i massimi rappresentanti della filiera industriale e della sostenibilità applicata. Lorella Volpato, vicepresidente dell'Associazione Demolitori Automotive (ADA), ha ricordato come il comparto italiano sia già un'eccellenza industriale in grado di superare il target dell'85% di reimpiego e riciclo sul peso complessivo dei veicoli trattati, consolidando la transizione verso aziende tecnologiche e tracciabili.
Pezzi riciclati
Dal punto di vista dei costruttori, Luca De Vita (ANFIA) ha approfondito i vincoli tecnici che imporranno una quota obbligatoria di plastica riciclata nei nuovi veicoli (il 15% entro 6 anni e il 25% entro 10 anni, di cui il 20% derivante da filiera closed-loop di vecchi ELV), rimarcando che la circolarità deve essere integrata fin dai primi disegni della vettura. I componenti rigenerati e usati rappresentano un pilastro fondamentale, garantendo al consumatore finale un risparmio economico fino al 70%.

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