Autolook Week, una Red Bull girerà per le strade di Torino

L'EVENTO

Sparco annuncia due show run con Friesacher al volante

© ufficio-stampa La seconda edizione di Autolook Week, che si terrà a Torino il 2 e 3 settembre 2023, si avvicina sempre di più. Grazie a Sparco ci sarà una Red Bull Racing RB8 (2012) che girerà per le strade della città con al volante l'ex pilota austriaco di Formula 1 Patrick Friesacher. Le due esibizioni si svolgeranno consecutivamente alle 11.30 del 2 e 3 settembre, durante le quali il pubblico di Autolook Week potrà assistere allo spettacolare Show Run.

Entrambe le date sono completamente gratuite, permettendo a tutti i visitatori di godersi una dimostrazione ad alta intensità di livello internazionale che si svolgerà su un circuito cittadino di 1,5 km che passerà per Piazza San Carlo, Via Roma e Piazza Castello.

Per consultare il calendario completo di tutte le attività previste durante Autolook Week 2023, visita il sito web www.autolookweek.com, dove troverai aggiornamenti sull'evento, le convenzioni e altre informazioni utili.

Andrea Levy, Presidente di Autolook Week Torino: "Il 2 e 3 settembre 2023 Torino sarà nuovamente la sede di un grande evento, Autolook Week, che con le sue numerose attività colorerà le strade della città con passione. Tra queste attività, vale la pena menzionare lo Show Run del Team di Formula 1 Oracle Red Bull Racing, che con un doppio appuntamento torna a Torino per emozionare il pubblico e realizzare una spettacolare dimostrazione ad alta intensità lungo le principali strade della città".

Niccolò Bellazzini, Brand Manager Sparco: “Il comune intento di Sparco con Andrea Levy e l'organizzazione di Autolook è quello di portare la passione per il motorsport e la sua storia nel cuore della città di Torino a tutti gli appassionati del mondo delle corse e del motorsport in generale. Siamo per cui molto orgogliosi di poter contribuire al prestigioso evento così caro alla nostra città portando degli ospiti internazionali di questo livello. Gli appassionati di tutte le generazioni avranno l'opportunità di vedere sfilare davanti ai loro occhi la storia del motorsport, a partire dagli albori delle auto d'epoca fino alla pluripremiata vettura del team attualmente in testa alla classifica di Formula 1. Condivideranno con noi l'emozione di sentire il rombo del suo motore".