Mercato

Auto usate, Italia a metà: Diesel al sud, ibrido al nord

Nel 2025 le vendite del seconda mano hanno superato il doppio del nuovo. Le abitudini e le motivazioni d'acquisto cambiano tra le regioni

di Redazione Drive Up
30 Giu 2026 - 09:35
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Il mercato dell'automobile usata in Italia cresce più del nuovo. Lo confermano i dati elaboratori dall'Osservatorio Second Hand Economy 2025 di IPSOS Doxa per Subito. Secondo quanto emerge dal report, un italiano su cinque ha acquistato un'auto usata negli ultimi tre anni (+6% rispetto al 2024) e il 15% ne valuta l'acquisto a breve.
Differenze regionali
Il sud è l'area geografica dove la compravendita di auto usate è più vivace: il 24% delle transizioni totali negli ultimi tre anni è avvenuto qui. Per contro, il nord ovest è la regione con la penetrazione più bassa: 17%. Passando alle motorizzazioni, il diesel la fa da padrona con il 32% delle preferenze a livello nazionale (38% al sud). Al nord stravincono benzina (28,6%) e ibrido (20,6%). La sorpresa è in centro Italia, dove le automobili elettriche usate sono il 19,2% del totale. A Roma - e altrove - le Ztl "obbligano" la scelta.
I dubbi sull'elettrico  
L'automobile elettrica resta un argomento ancora da approfondire e capire meglio per molti automobilisti. I dubbi restano, ma sono diversi tra nord, centro e sud. La parte settentrionale del Paese le considera troppo costose (44,7%) anche sul mercato dell'usato. Al Centro prevalgono i dubbi sulla durata della batteria (33,7%), mentre al sud il tema della Ztl e dei vantaggi pratici è irrilevante nella scelta (9,4%). 

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