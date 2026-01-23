Novità

Potenza da supercar, prezzo da compatta: Leapmotor cala l'asso

Con quasi 600 cavalli, trazione integrale e un prezzo che sfida apertamente i marchi storici, la Leapmotor C10 AWD entra nel segmento delle Suv elettriche non chiedendo permesso

di Redazione Drive Up
23 Gen 2026 - 13:31

La Leapmotor C10 AWD non è solo la versione “più potente” della gamma, ma un salto concettuale che porta trazione integrale e prestazioni da sportiva in un territorio dove, fino a ieri, dominavano nomi ben più prestigiosi. Il tutto a un prezzo che sembra studiato apposta per creare disagio: meno di 38 mila euro in fase di lancio.
Difficile chiedere di più
La base è quella già nota della C10, un Suv medio razionale, spazioso e concreto, pensato per offrire molto senza complicarsi la vita. La versione AWD però cambia drasticamente il quadro. Il doppio motore porta la potenza complessiva a 598 CV e introduce un’architettura a 800 volt, un dettaglio tutt’altro che secondario per ricariche rapide e gestione termica. La batteria LFP da 81,9 kWh consente di passare dal 30 all’80% in poco più di venti minuti e, almeno sulla carta, promette un’autonomia di 437 km. Numeri che, messi in fila, iniziano a somigliare pericolosamente a quelli di Suv elettriche europee che costano molto di più.
Vola
 Lo 0-100 in 4 secondi rende i 600 CV sorprendentemente efficaci anche su un'auto di questo tipo. Ed è qui che nasce la polemica: con queste prestazioni e questi prezzi, la Leapmotor C10 AWD non vuole essere l’alternativa economica (Il prezzo in fase di lancio - con permuta o rottamazione - è di 35.400 euro per la Long Range e 37.900 euro per la AWD). Gioca a mettere in discussione il valore percepito di un intero segmento, dimostrando che oggi il vero lusso, forse, non è il marchio sul cofano, ma quanto riesci a ottenere con quello che spendi.

Ti potrebbe interessare

videovideo
supercar
prezzo
compatta
leapmotor

Ultimi video

00:14
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:29
Triumph Bonneville T120

Triumph Bonneville T120

02:07
Max Verstappen alla guida di 100 anni di storia Ford

Max Verstappen alla guida di 100 anni di storia Ford

00:16
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

02:09
Mercato dell'auto in Europa

Mercato dell'auto in Europa

01:39
Maserati celebra i 100 anni del Tridente

Maserati celebra i 100 anni del Tridente

15:58
La puntata del 22 gennaio #DriveUp

La puntata del 22 gennaio #DriveUp

01:58
Follie a quattro ruote, Gymkhana "Aussie Shred" 2025

Follie a quattro ruote, Gymkhana "Aussie Shred" 2025

02:09
Fast & Furious e la Dodge Charger tutta muscoli

Fast & Furious e la Dodge Charger tutta muscoli

02:13
BMW, un 2025 al top: primo brand premium

BMW, un 2025 al top: primo brand premium

03:09
Land Rover Defender, nata per resistere ovunque

Land Rover Defender, nata per resistere ovunque

03:12
Salone Auto Bruxelles 2026, tra novità e curiosità

Salone Auto Bruxelles 2026, tra novità e curiosità

01:02
Un record al contrario, Ligier e il giro lento

Un record al contrario, Ligier e il giro lento

01:35
L'editoriale: Mercato auto italia, cala il nuovo e aumenta l'usato

L'editoriale: Mercato auto italia, cala il nuovo e aumenta l'usato

01:50
WRC, Rallye Monte-Carlo 2026

WRC, Rallye Monte-Carlo 2026

00:14
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

I più visti di Drive Up

Ferrari ha un nuovo pilota italiano

I touchscreen sulle auto sono stati un errore

Volvo, il centro sicurezza di Goteborg festeggia 25 anni

Volvo, il centro sicurezza di Goteborg festeggia 25 anni

Lancia torna nel Mondiale Rally: al Monte-Carlo debutta la Ypsilon Rally2 HF Integrale nel WRC2

Da "Io, Robot" fino agli "Avengers", le Audi nel cinema

Da "Io, Robot" fino agli "Avengers", le Audi nel cinema

Nuova Ferrari Amalfi, test drive in Portogallo

Nuova Ferrari Amalfi, test drive in Portogallo

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:35
Juve-Napoli, annullata la conferenza di vigilia di Spalletti
16:33
Ferrari svela la SF-26: ecco le foto ufficiali e la scheda tecnica
16:30
Monza, Caprari conteso da Samp e Bari. Ma c'è il terzo incomodo
16:26
Ecco la Ferrari SF-26, subito in pista a Fiorano con Hamilton
MCH COPPA DEL MONDO SILVIO CAZZANIGA 23/1 MCH
16:16
A Milano una targa per il creatore del trofeo della Coppa del Mondo"