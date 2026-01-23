Potenza da supercar, prezzo da compatta: Leapmotor cala l'asso

La Leapmotor C10 AWD non è solo la versione “più potente” della gamma, ma un salto concettuale che porta trazione integrale e prestazioni da sportiva in un territorio dove, fino a ieri, dominavano nomi ben più prestigiosi. Il tutto a un prezzo che sembra studiato apposta per creare disagio: meno di 38 mila euro in fase di lancio.

Difficile chiedere di più

La base è quella già nota della C10, un Suv medio razionale, spazioso e concreto, pensato per offrire molto senza complicarsi la vita. La versione AWD però cambia drasticamente il quadro. Il doppio motore porta la potenza complessiva a 598 CV e introduce un’architettura a 800 volt, un dettaglio tutt’altro che secondario per ricariche rapide e gestione termica. La batteria LFP da 81,9 kWh consente di passare dal 30 all’80% in poco più di venti minuti e, almeno sulla carta, promette un’autonomia di 437 km. Numeri che, messi in fila, iniziano a somigliare pericolosamente a quelli di Suv elettriche europee che costano molto di più.

Vola

Lo 0-100 in 4 secondi rende i 600 CV sorprendentemente efficaci anche su un'auto di questo tipo. Ed è qui che nasce la polemica: con queste prestazioni e questi prezzi, la Leapmotor C10 AWD non vuole essere l’alternativa economica (Il prezzo in fase di lancio - con permuta o rottamazione - è di 35.400 euro per la Long Range e 37.900 euro per la AWD). Gioca a mettere in discussione il valore percepito di un intero segmento, dimostrando che oggi il vero lusso, forse, non è il marchio sul cofano, ma quanto riesci a ottenere con quello che spendi.