Audi RS7 Legacy Edition firmata ABT, look aggressivo

TUNING

Versione limitata a 200 esemplari: 750 cv

Audi RS7, la Legacy Edition firmata ABT































1 di 17

© ufficio-stampa 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM ABT ha deciso di festeggiare i 10 anni dell'Audi RS7 Sportback presentando la Legacy Edition. Il tuner tedesco, riconosciuto ufficialmente dalla casa dei quattro anelli, ha reso ancora più aggressiva la vettura con una versione speciale limitata a 200 esemplari. Il motore V8 biturbo da 4 litri è stato potenziato a 750 CV, 120 in più di quella di serie, e 980 Nm di coppia, mentre l'estetica è stata arricchita da dettagli in fibra di carbonio e cerchi da 22 pollici. Il prezzo base parte da 102.600 euro.

Meccanica sviluppata con un nuovo kit di turbocompressori ABT e un nuovo kit di intercooler ABT, ma il tuner tedesco ha provveduto anche a installare una centralina ABT POWER R. ABT ha montato nuove molle regolabili per gli ammortizzatori e delle barre antirollio maggiorate, sia all'anteriore che al posteriore, per garantire un comportamento in curva ancora più preciso e una guida coinvolgente.