Audi RS3, potenza e guidabilità al top

LA PROVA

Divertimento sempre in totale sicurezza

di

Simone Redaelli

Audi RS3 Sportback, una belva silenziosa. Questa la definizione più calzante per la nuova sportiva della casa tedesca che ha puntato tutto sulla guidabilità. Obiettivo centrato perché l'esperienza al volante è sicuramente al top. I cavalli sono tanti (400 come nella precedente versione) grazie al famoso 2.5 a 5 cilindri, ma è un mondo totalmente nuovo. La potenza si sente tutta, ma è più moderata rispetto al passato. Per intenderci, non è violenta ma con la coppia di 500 Nm (cresciuta di 20 Nm) in allungo è veramente devastante. Il meglio arriva proprio nella parte alta del contagiri con la turbina tradizionale alla massima pressione. Alla guida della nuova Audi RS3 Sportback















Dalla sua parte ci sono anche i numeri, giusto per citarli: da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi. Facile arrivare a 250 km/h, ma con il pacchetto RS Dynamic Plus l'asticella si alza fino ai 290 km/h. Audi ha voluto rendere questa nuova Audi RS3 anche divertente, sempre senza trascurare la sicurezza. Trazione integrale, come da tradizione, ma con la possibilità di renderla un po' più "scorbutica" con la mappatura Torque Rear (innovativo sistema di ripartizione). Via il sottosterzo per trasmettere parte della coppia sul retrotreno e metterla di traverso. Difetto sottolineato in passato dai puristi e ora accontentati. La RS3, però, si conferma una delle sportive più versatili se non la regina: perfetta per ogni occasione. Dalla città alla montagna, un mix di sportività ed eleganza unico. Un piacere di guida costante e soprattutto sicuro in qualsiasi condizione. Non solo grazie alla trazione integrale, ma anche grazie ai freni carboceramici. Un optional, ma sicuramente efficace per un'esperienza di guida al limite.

La potenza si sente tutta sotto il sedere ma, volendole trovare un difetto, meno con le orecchie. Da qui belva silenziosa. Sound meno sportivo rispetto alla versione precedente che le toglie un pizzico di libidine. Una scelta doverosa e dettata dalla salvaguardia dell'ambiente con l’inserimento del FAP e per limitare al massimo le emissioni di CO2 con la riduzione di quella che è la fuoriuscita di gas dall’impianto di scarico.

Voto 9 per l'estetica. Dna Audi, anima RS con grande cura dei dettagli. Ha l'aspetto di una macchina sportiva senza esagerare, perfetta per chi vuole divertirsi senza dare nell'occhio. Questa AUDI RS3 ha comunque una grande personalità con la griglia a nido d'ape frontale e fari Led di grande effetto scenico. Al posteriori i due scarichi che la rendono ancor di più racing. Questa è l'Audi RS3 migliore di sempre, non ci sono dubbi.

LA SCHEDA TECNICA

Motore

• Anteriore trasversale, benzina

• 5 cilindri in linea

• Alesaggio 82,5 mm

• Corsa 92,8 mm

• Cilindrata 2.480 cm3

• Potenza max 294 kW (400 CV) a 5.600 giri/min

• Coppia max 500 Nm da 2.250 a 5.600 giri/min

• Blocco cilindri e testa di lega leggera

• 2 assi a camme in testa, doppio variatore di fase, durata variabile dell'apertura delle valvole di scarico, 4 valvole per cilindro (catena)

• Iniezione diretta e indiretta, turbo e intercooler

• Filtro antiparticolato

Trasmissione

• Trazione integrale permanente

• Cambio automatico a doppia frizione a 7 marce

• Differenziale posteriore con torque vectoring

Corpo vettura

• Scocca di acciaio con parti di alluminio, 2 volumi, 5 porte, 5 posti

• Avantreno MacPherson, molle elicoidali, barra stabilizzatrice

• Retrotreno multilink a 3 leve e mezzo, molle elicoidali, barra stabilizzatrice

• Ammortizzatori idraulici a controllo elettronico

• Freni a disco autoventilanti, Abs ed Esp

• Sterzo a cremagliera, servocomando elettrico

• Serbatoio 55 litri

Dimensioni e massa

• Passo 263 cm

• Carreggiata anteriore 159 cm, poseriore. 152 cm

• Lunghezza 439 cm

• Larghezza 185 cm

• Altezza 144 cm

• Massa 1.645 kg, a pieno carico 2.075 kg

• Bagagliaio da 282 a 1.104 dm3

Prodotta a

• Ingolstadt (Germania)