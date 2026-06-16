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Presentazioni

La nuova Audi A6 allroad

Sotto il profilo meccanico, l'assetto si affida di serie alle sospensioni pneumatiche adattive capaci di variare l'altezza da terra di 55 mm in base al terreno. Ma la vera rivoluzione risiede sotto il cofano. Accanto al collaudato e vigoroso V6 3.0 TDI mild hybrid da 299 CV con sistema a 48 Volt, per la prima volta nella storia del modello la Allroad viene proposta in configurazione ibrida plug-in a benzina da 367 CV e 500 Nm di coppia. Il listino attacca da 82.350 euro per la motorizzazione a gasolio e da 88.650 euro per la ricaricabile, con l'arrivo dei primi esemplari in concessionaria previsto per la fine del 2026

16 Giu 2026 - 11:54
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