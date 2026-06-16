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Audi presenta la nuova A6 Allroad: diesel e ibrida plug-in

Muscoli allargati, salotto curvo con ChatGPT e per la prima volta una variante alla spina da 367 CV, la nuova "tuttofare" si prepara al debutto sfidando i SUV

di Redazione Drive Up
16 Giu 2026 - 11:55
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La famiglia della rinnovata Audi A6 si amplia con il debutto della quinta generazione della Allroad, l'iconica wagon all-terrain di Ingolstadt nata per coniugare i grandi viaggi autostradali con il fuoristrada leggero. Sviluppata sulla nuova architettura Premium Platform Combustion (PPC) dedicata ai motori termici del gruppo, la nuova A6 Allroad evolve profondamente il proprio DNA estetico e tecnico.

La nuova Audi A6 allroad

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Più grande
Il corpo vettura è impreziosito dai classici stilemi "crossover" del marchio, tra cui passaruota pronunciati in nero opaco, protezioni sottoscocca specifiche e la grande calandra Singleframe tridimensionale. L'abitacolo mutua la plancia fortemente digitalizzata delle ultime nate dei Quattro Anelli, dove spicca l'Audi Digital Stage: un imponente pannello curvo OLED che racchiude la strumentazione Virtual Cockpit da 11,9 pollici e lo schermo centrale dell'infotainment da 14,5 pollici basato su Android Automotive OS, quest'ultimo integrato con intelligenza artificiale e ChatGPT.
Diesel o ibrida
Sotto il profilo meccanico, l'assetto si affida di serie alle sospensioni pneumatiche adattive capaci di variare l'altezza da terra di 55 mm in base al terreno. Ma la vera rivoluzione risiede sotto il cofano. Accanto al collaudato e vigoroso V6 3.0 TDI mild hybrid da 299 CV con sistema a 48 Volt, per la prima volta nella storia del modello la Allroad viene proposta in configurazione ibrida plug-in a benzina da 367 CV e 500 Nm di coppia. Il listino attacca da 82.350 euro per la motorizzazione a gasolio e da 88.650 euro per la ricaricabile, con l'arrivo dei primi esemplari in concessionaria previsto per la fine del 2026.

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