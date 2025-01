Arriva la nuova Skoda Enyaq: nuovo linguaggio Modern Solid

Interni spaziosi e dotazioni di serie ancora più generose

Gli interni del nuovo Skoda Enyaq eccellono per il loro design senza tempo, l'eccezionale ergonomia e i comandi intuitivi. Offrono molto spazio per i passeggeri e una generosa capacità di carico: da 585 a 1.710 litri per Enyaq e da 570 a 1.610 litri per Enyaq Coupé. Il Digital Cockpit da 5 pollici e il display centrale di infotainment da 13 pollici con sistema di navigazione connesso sono di serie. Un head-up display con realtà aumentata è disponibile in opzione come parte del pacchetto Advanced. Il volante ridisegnato è ora riscaldato, di serie, e presenta la scritta Skoda al posto del logo centrale. L'equipaggiamento standard include ora anche il KESSY Advanced con Open On Approach e Walk Away Locking, nonché sedili anteriori riscaldati, Climatronic a 3 zone e predisposizione per gancio di traino per tutti i modelli. Inoltre, ci sono comodi pacchetti di opzioni: Plus, Advanced e Maxx. A questi si aggiungono una serie di optional indipendenti, come il tetto apribile panoramico, il gancio di traino, la pompa di calore e il pacchetto invernale con parabrezza riscaldato e funzione di riscaldamento per i due sedili posteriori esterni.