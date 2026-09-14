Mondiali U20 femminile, Italia agli ottavi contro la Cina

Sarà Italia-Cina agli ottavi di finale del Mondiale femminile U20: dopo aver vinto il girone - che comprendeva due potenze del movimento globale come Stati Uniti e Giappone - le Azzurrine hanno avuto ieri sera la certezza di incontrare prossimamente sul proprio cammino un'altra squadra asiatica. La sfida si disputerà mercoledì 16 settembre alle 18.30 a Sosnowiec. Italia-Cina è una partita che rievoca dolci ricordi e che rimanda alla Coppa del Mondo delle Nazionali maggiori, quella disputata nel 2019 in Francia e che portò alla ribalta il calcio femminile in Italia, facendo sognare un Paese intero con le 'Ragazze Mondiali'. Anche in quella competizione Italia-Cina era una sfida valida per gli ottavi di finale e le Azzurre vinsero per 2-0 grazie alle reti di Giacinti e Galli.