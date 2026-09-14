Under 21, Barzagli: "Stupito da rapporto con Baldini, maglia azzurra tornerà a splendere"

"Il rapporto con mister Baldini mi ha stupito e continua a stupirmi. Non ci conoscevamo e all'inizio è stata una sorpresa, nessuno si aspettava questa collaborazione. È un padre per questi ragazzi, è uno che ha vissuto una vita piena di tutto, che parla e che ha da spendere sempre una buona parola cercando di farli crescere. È un allenatore molto moderno e molto bravo. Personalmente, sto facendo questo percorso per capire se fare l'allenatore sia la mia strada del futuro e mi serviva un approccio con un allenatore di esperienza che mi facesse vedere il lavoro e come si sta all'interno di uno staff". Così a Vivo Azzurro Tv, Andrea Barzagli, campione del mondo del 2006 e assistente di Silvio Baldini, ct dell'U21. "È un'avventura interessante, con persone capaci e con un Club Italia fatto di professionisti, e stiamo provando a fare la nostra parte per il calcio", ha aggiunto. Gli Azzurrini si raduneranno fra una settimana per preparare le ultime due gare di qualificazione all'Europeo (il primo ottobre la trasferta in Armenia, il 5 ottobre a Pescara contro la Polonia): "I giovani credo che vivano una vita molto più veloce rispetto a come eravamo noi da calciatori. Per loro è tutto più immediato, hanno più informazioni e sono molto più professionali di come eravamo noi. Abbiamo la fortuna di lavorarci, sono giovani e non si sono ancora fatti prendere dal mondo del calcio d'élite, che comunque cambia molte dinamiche. Sono fiducioso che la maglia azzurra tornerà a splendere".