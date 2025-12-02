Anche Vlahovic firma il taxi dei campioni della Juventus

Lo conoscono tutti

Fuori dal garage, la sua “opera d’arte” viaggia in città. Il taxi di Agosta è una galleria mobile, una carrozzeria ricoperta di autografi: firme celebri sul cofano, sul tetto, sui parasole. È una Fiat Ulysse che più che un’auto sembra un album di figurine in formato XXL, con dediche che vanno da Platini a Chiellini, da Marchisio a Ronaldo, passando per Boniperti, autore del celebre motto che campeggia sulla fiancata.

Una passione lunga una vita

Tutto nasce vent’anni fa, quando la Juventus inizia a fidarsi del suo taxi come di un confidente su ruote. Agosta ha accompagnato dirigenti, campioni e giovani promesse, collezionando chilometri e storie. Racconta di trasferte lunghe, come quella con Vucinic diretto a Lecce sul suo Cayenne, e di momenti che restano nella memoria, come quando portò Cannavaro e la Coppa del Mondo in ospedale da Pessotto nel 2006.