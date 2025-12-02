Logo SportMediaset

Campioni

Anche Vlahovic firma il taxi dei campioni della Juventus

L'attaccante serbo si aggiunge alla lista di Tommy Agosta, tassista torinese dalla fede incrollabile, che da vent’anni raccoglie e custodisce pezzi di storia bianconera come fossero reliquie

di Redazione Drive Up
02 Dic 2025 - 12:06
© instagram

© instagram

Dusan Vlahovic non poteva mancare nell'elenco dei giocatori che hanno apposta la firma sul "taxi juventino". In un video pubblicato sui social, Tommy Agosta - titolare del veicolo - mostra l'attaccante serbo intento ad autografare il cielo dell'abitacolo. Siamo a crica 170 calciatori collezionati. Agosta ha trasformato il suo box auto in un labirinto ordinato di ricordi: centinaia di maglie, scarpe d’epoca, palloni, guanti e oggetti introvabili, dale prime calzature ferrate di Boniperti fino agli scarpini moderni di Cristiano Ronaldo.

Visualizza il post su Instagram
 

Lo conoscono tutti 
Fuori dal garage, la sua “opera d’arte” viaggia in città. Il taxi di Agosta è una galleria mobile, una carrozzeria ricoperta di autografi: firme celebri sul cofano, sul tetto, sui parasole. È una Fiat Ulysse che più che un’auto sembra un album di figurine in formato XXL, con dediche che vanno da Platini a Chiellini, da Marchisio a Ronaldo, passando per Boniperti, autore del celebre motto che campeggia sulla fiancata.
Una passione lunga una vita
Tutto nasce vent’anni fa, quando la Juventus inizia a fidarsi del suo taxi come di un confidente su ruote. Agosta ha accompagnato dirigenti, campioni e giovani promesse, collezionando chilometri e storie. Racconta di trasferte lunghe, come quella con Vucinic diretto a Lecce sul suo Cayenne, e di momenti che restano nella memoria, come quando portò Cannavaro e la Coppa del Mondo in ospedale da Pessotto nel 2006.

juventus
vlahovic
juve
scudetto
vlahovic firma il taxi
taxi juventus

Da "Io, Robot" fino agli "Avengers", le Audi nel cinema

Puntata del 29 novembre #DriveUp

Nuova Renault Twingo E-Tech Electric

Il grande ritorno di Lancia nel mondiale Rally

Gare da Film: Indianapolis

Ringo's Garage: Zenvo Automotive

Leapmotor B10

Citroën C5 Aircross

BMW M2

I Signori dell'Auto: Nicola Romeo

Automobili Mignatta RINA

La prova della 500 Hybrid

La puntata del 27 novembre #DriveUp

L'editoriale: Nord Europa, una rivoluzione elettrica solo a metà

Un nuovo super ibrido, BYD Atto 2 DM-i

Da "Io, Robot" fino agli "Avengers", le Audi nel cinema

