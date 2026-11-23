Dopo Torino anche Roma avrà il suo salone dell'auto. La prima edizione è prevista dal 18 al 27 febbraio 2028 per poi diventare un appuntamento fisso come Rome International Auto Expo. L'iniziativa è di Andrea Levy, imprenditore dietro il Salone Auto Torino e, prima, del Milano-Monza Open Air Show che intende organizzare un "grande appuntamento all’inizio della stagione".

Dieci padiglioni

La formula prevede uno spazio espositivo di dimensioni identiche per ciascun marchio. Le condizioni per partecipare sono le medesime per tutti e, i costi contenuti, dovrebbero consentire alle case auto di partecipare ogni anno mettendo al centro il prodotto senza perdere contesto con allestimenti scenografici. Oltre all'esposizione passiva saranno organizzati incontri, approfondimenti e convegni con addetti ai lavori, esponenti della filiera e istituzioni.

Test drive

Il 18 febbraio sarà la giornata dedicata alla stampa e ai media, mentre dal 19 al 27 il pubblico potrà provare in prima persona le novità di mercato su due circuiti da 3 e 5 km più un percorso in fuoristrada. I test drive continuano a essere una parte fondamentale dell'esperienza, dopo le dimostrazioni di interesse ricevute a Torino e Milano. Durante l'evento saranno organizzate navette per portare espositori e visitatori dalle principali infrastrutture della città alla Fiera di Roma.